لبنان الحر

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفير العراق لدى لبنان حيدر البرّاك في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجيّة في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان. وقد تباحث المجتمعون في آخر التطورات السياسيّة في لبنان والمنطقة.

صوت لبنان

نفى وزير الصناعة جورج بوشكيان ما يحكى عن خلاف بين وزيري الطاقة والعمل داخل مجلس الوزراء، مشيراً الى ان نقاشاً دار داخل الجلسة، وواصفاً خطة الكهرباء بالجيدة بشكل عام ولكن هناك تفاصيل يجب البحث بها.

radio orient

أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس في بيان، ان "لا جدول تركيب أسعار للمحروقات حتى الان، ومن الممكن ان لا يصدر قبل الغد". واعتبر أن "هذا الأمر يمكن أن يتسبب بأزمة مازوت جديدة، في حال لم يتم تسليم هذه المادة للاسواق المحلية بسبب عدم صدور الجدول".

اذاعة النور

شدد السيد علي فضل الله خلال استقباله سفير الباراغواي في لبنان، فرناندو باريزي، على ضرورة تعزيز العلاقة بين السلطات وبين الشعب في الباراغواي ولبنان، مؤكداً على ضرورة احترام القوانين ورفض الإساءة إلى النظام العام في الباراغواي وغيرها من الدول.

صوت المدى

استقبل الرئيس ميشال عون الرئيس والمدير العام الجديد لمصرف الإسكان انطوان حبيب واطلع منه على خطة عمل المصرف في المرحلة المقبلة ولاسيما خطة التمويل والاقتراض.