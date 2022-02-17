تواصل حكومة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إصدار مؤشرات تهدئة عبر الاعلان عن سحب مزيد من الجنود من الحدود مع أوكرانيا، في حين أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ بلاده لم تتحقق من مزاعم هذا الانسحاب، فيما أعلن الأمين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ أمس أنّه لا توجد إشارات حول خفض التصعيد.

وجه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تحذيراً لإيران مفاده ضرورة التوصّل إلى اتفاق نووي خلال أيام أو مواجهة أزمة خطيرة، وقال أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أمس أنّ الكرة اليوم في الملعب الإيراني وأنّه يتعين على طهران وليس على واشنطن، ولا الاطراف الأوروبية المشاركة في المفاوضات اتخاذ القرارات الضرورية للتوصّل إلى إعادة العمل باتفاق عام 2015.

نقلت رويترز عن مسؤول أميركي توقعه التوصّل إلى اتفاق بحلول آذار بشأن الملف النووي.

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمس محادثات مع نظرائه في بريطانيا وفرنسا وألمانيا بهدف مواصلة التنسيق لتنفيذ العواقب التي ستفرض على روسيا إذا غزت أوكرانيا.

أعلنت روسيا أمس انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمتها عام 2014 حيث كان حشد قواتها يثير مخاوف من احتمال غزو أوكرانيا.

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس على أنّ بلاده تواصل الحوار الايجابي مع السعودية وتريد اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين العلاقات.