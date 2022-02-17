نداء الوطن – غادة حلاوي

تناولت موضوع الادّعاء على مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وقالت، في خطوة قضائية لا يمكن فصلها عن مسارها السياسي ادعت القاضية غادة عون على اللواء عثمان أمام قاضي التحقيق الاوّل في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، الذي حدّد جلسة استماع للواء عثمان الاسبوع المقبل وبلّغه عبر وزارة الداخلية وطلب من مديرية أمن الدولة تفاصيل ما جرى أثناء التوجه الى منزل سلامة أمس الاول. والقاضي المعني لم يطلع على الملف وطلب وقتاً لمعرفة حيثية ما حصل للبناء عليه. وأضافت أنّ الخطوة أحدثت صدمة لدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي رفض تصرفات القاضية. وأردفت قائلةً إنّ إجراء الامس رسّخ قناعة لدى القوى السياسية بأنّ القاضية عون لا تتصرف من رأسها وانما بتغطية من رئيس الجمهورية ميشال عون، وذهب البعض بالحديث عن عملية انتقام وتصفية حسابات سياسية. وختمت، إنّ هذه الخطوة بالتأكيد أحرجت رئيس الحكومة داخل طائفته وهو الذي اشترط على رئيس الجمهورية يوم تسلم رئاسة الحكومة ألا يتم التعرض لحاكم مصرف لبنان او لمدير عام قوى الامن الداخلي.

الديار – محمد بلوط

تحدّث عن موضوع الانتخابات وقال ينتظر ان تحسم القوى والجماعات السياسية تسمية مرشحيها قبل نهاية الشهر الجاري. وعلى الرغم من دخول البلاد اكثر في اجواء المعركة الانتخابية والتحضيرات المتزايدة للاستحقاق الانتخابي، ما يزال السؤال مطروحاً هل ستجري الانتخابات في موعدها؟ الجواب المرجح بنسبة عالية، ان التمديد للمجلس الحالي يكاد يكون ضرباً من المقامرة بمصير البلد، نظراً للاسباب والمعطيات القائمة. وفي رأي مصدر سياسي أنّ هناك عناصر أساسيّة عديدة تعزز الاعتقاد بان الانتخابات حاصلة في ايار المقبل وهي: الضغوط الدولية المتزايدة لاجراء الانتخابات في موعدها، الضغوط الداخلية من قوى واحزاب سياسية وجماعات المجتمع المدني، توجه كتل نيابية كبيرة ومؤثرة الى الاستقالة من مجلس النواب في حال لم تجر الانتخابات في ايار المقبل، المخاوف الجدية من انهيار شامل في البلاد، كذلك توجه الثنائي "امل" وحزب الله الى خوض الانتخابات في موعدها. لكن كل هذه المعطيات لا تنفي احتمال تأجيل الانتخابات ولو بنسبة متدنية. وقال إنّه أصبح من المؤكد أنّ انسحاب الرئيس الحريري وتياره من حلبة الانتخابات خلط الاوراق، لا سيما في الدوائر المشتركة او المختلطة، وترك علامات استفهام كبيرة حول الخريطة السياسية والنيابية للطائفة السنّية بعد الانتخابات وقبلها.