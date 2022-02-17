وكالة الأناضول

سفير واشنطن في أنقرة: تركيا حليف لا غنى عنه للولايات المتحدة

قال السفير الأمريكي لدى أنقرة جيفري فليك، إن تركيا أصبحت لاعباً أكبر وأقوى في الساحة الدولية، وحليفاً لا غنى عنه للولايات المتحدة، مشيداً بالعلاقات الوثيقة بين البلدين وبدور تركيا الهام في حلف "الناتو".

وفي مقابلة مع الأناضول بمنزله في أنقرة تحدث السفير عن العلاقات التركية الأمريكية، وانعكاسات الخبرة السياسية التي اكتسبها في الكونغرس الأمريكي على الدبلوماسية، وعن ارتباطه بالشعب التركي، واهتمامه بقيمه الأسرية والثقافية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، رشح فليك في تموز 2021 لمنصب سفير بلاده لدى أنقرة، وعقب موافقة الكونغرس وصل فليك تركيا لاستلام مهامه في 7 كانون ثاني الماضي، وقدم أوراق اعتماده للرئيس رجب طيب أردوغان في 26 من الشهر ذاته.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الكرملين: الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك لا يتعارض مع اتفاقيات مينسك

صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الكرملين يوافق على أن الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك لا يتعارض مع اتفاقيات مينسك. وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يوافق على أن الاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك سيكون انتهاكًا لاتفاقيات مينسك: "بالطبع ليست هناك علاقة بين الاعتراف وبين اتفاقيات مينسك. هذا صحيح .... وقال الرئيس إن المهمة الرئيسية هي تنفيذ حزمة اتفاقيات مينسك". أوضح الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتبر استعداد الرئيس الأميركي جو بايدن للتفاوض مع روسيا الاتحادية بشأن الأمن أمرًا إيجابيًا، ويأمل في بدء عملية التفاوض.