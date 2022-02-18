نداء الوطن 16-2-2-22

السلة الأميركية : 40 نقطة لدي روزان

تألق ديمار دي روزان مسجلا 40 نقطة ساهمت بفوز فريقه شيكاغو بولز على سان انتونيو سبيرز ضمن الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة .

ديوكوفيتش يضحي بالالقاب بسبب اللقاح

كشف الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف اول عالميا انه ليس ضد اللقاح المضاد لفيروس كورونا ولكنه لا يمانع في الغياب عن البطولات الكبرى ودورات كرة المضرب في حال اجبر على تلقيه.

نيوكاسل يفتقد تربيييه

أصيب ظهير ايمن نيوكاسل الإنكليزي المتألق كيران تريبييه يكسر في قدمه اليسرى وسيبتعد عن مباريات عدة لفريقه كما اعلن ناديه.

نيكولا مدربا لساليرنيتانا

اعلن نادي ساليرنيتانا متنيل ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم عن تعييين دايفيدي نيكولا مدربا له بعد ساعات من اقالة ستيفانو كولانتوونو في محاولة لتحقيق معجزة والبقاء بين اندية النخبة في الموسم المقبل.