TL

في القضاء كما في الأمن استنفدت معركة توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مذكراتها كما دورياتها ولم تسلم من شظاياها المؤسسات الأمنية بشخص مدير عام قوى الامن الداخلي بعد ادعاء القاضية غادة عون عليه.

وعلى الرغم من تأكيد القاضية عون استمرارها في ملاحقة سلامة انتقلت المعالجات الى المستوى السياسي، علما ان ما يحصل هو تحت أعين مراقبي صندوق النقد الدولي خصوصا أن سلامة عضو في الفريق اللبناني المفاوض مع الصندوق في أكثر الملفات خطورة وحساسية في تاريخ الاقتصاد اللبناني.

المنار

“ضربتين على الراس بتوجع” وقد تتسبب بفقدان مفاجئ لحاسة النطق كما حصل مع الصهاينة بعدما كشف الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله عن خط انتاج المسيرات اللبنانية الصنع ، وأن المقاومة أصبحت قادرة على تحويل الصواريخ لديها الى صواريخ دقيقة. الرقابة الصهيونية أصدرت تعليمات صارمة على ما يبدو بعدم بث أو التعليق على كلمة السيد نصرلله خوفا على أعصاب المستوطنين.

nbn

أبعد من التفاصيل اللبنانية يطل رئيس مجلس النواب نبيه بري على المشهد العربي من باب مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد دورته الثانية والثلاثين في القاهرة تحت عنوان (التضامن العربي). وفي الكلمة التي خاطب بها ممثلي الشعوب العربية دعا الرئيس بري إلى الاستثمار على الوحدة وصياغة عقد جديد من التضامن والتعاون بين الدول العربية. وفي الكلمة أيضا تشديد على وجوب عودة سوريا إلى موقعها ودورها في النظام الرسمي العربي وتأكيد على دعم لبنان الحوار السعودي - الإيراني برعاية عراقية. أما فلسطين فهي مقياس الإنتماء للعروبة والاسلام والمسيحية بل للإنسانية وفق ما قال الرئيس بري. وفي الشأن المحلي شدد رئيس مجلس النواب على التمسك بإجراء الانتخابات النيابية وإنجازها بكل شفافية رافضا اي محاولة لتأجيلها.

mtv

المسرحية الهزلية الرسمية الى اين يمكن ان تصل ، وهل من نهاية قريبة لها؟ والمقصود بالمسرحية الرسمية الهزلية الملاحقة البوليسية المضحكة - المبكية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والتي تبعها الادعاء على المدير العام لقوى الامن الداخلي عماد عثمان.

في المبدأ المسرحية ستتوالى فصولا من الان وحتى اجراء الانتخابات النيابية. الاسباب كثيرة ومتعددة، لكن ابرزها ان العهد والتيار الوطني الحر بحاجة الى من يحملانه مسؤولية النتيجة الكارثية لأداء العهد في الاعوام الخمسة الماضية.

NTV

يتضح لرئيس الجمهورية أن وسائل الإعلام هي الجبهة التي تقف بينه وبين المحاسبة والتدقيق ومنعت استعادة الأموال المنهوبة على زمنه، لا بل هي من عرقل له قسم اليمين الدستورية في بداية عهده وسلطت عليه الأبالسة كي يهزموه ويضعوا العراقيل أمام مسيرته، وهو اليوم في الأشهر الاخيرة قرر مكافحة الفساد، مستقبلا رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمعينة بقرار سياسي وستحكم بالسياسة. ثم تحيل المتهمين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والذي يصطدم بالممانعة السياسية. وقد ظل سجله العدلي نظيفا منذ إنشائه حتى يومنا هذا وعلى محور الممانعة الفرع الأصلي. فإن بيان كتلة الوفاء للمقاومة اليوم جاء ليسطر جملة "رفع عتب" في شأن خيانة ترسيم الحدود البحرية والسقوط من أعلى الخط 29 إلى الخط 23 "التحتا".

OTV

جدد رئيس الجمهورية التأكيد اليوم بأن التزامه مكافحة الفساد كان من الاولويات التي عمل لتحقيقها منذ بداية عهده، لافتا إلى عراقيل عدة وضعت في الطريق من جهات وفرت الحماية للفاسدين، وحالت دون وضع حد لممارساتهم التي ارهقت الدولة واضرت بمصالح الناس.

وشدد رئيس الجمهورية على ان التدقيق الجنائي المالي الذي بذل جهدا كبيرا لجعله حقيقة قائمة، هو احد مظاهر مكافحة الفساد، ولذلك تبرز محاولات كثيرة لإجهاضه والحؤول دون وصوله الى النتائج المرجوة، التي تلقي الضوء على الاسباب الحقيقية التي اوصلت البلاد الى هذا المنحدر، وتحاسب المسؤولين عن ذلك.

LBC

المتاريس السياسية بين المقار الرسمية والحزبية، تنبئ بأن مرحلة التصعيد ما زالت في بدايتها، فحجم الإتهامات المتبادلة لا يؤشر إلى أن المعارك الكلامية إلى انحسار، بل إلى مزيد من التصعيد، والسؤال هنا: إلى أي مدى ستؤثر هذه الحملات المتبادلة على "التعافي الحكومي" الذي هو شرط ملزم للتعافي الإقتصادي.

الميادين

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنّ بلاده صادقت على اتفاقية للتعاون العسكري مع روسيا.

الجزيرة

نقلا عن لافروف: لدينا مخاوف كبيرة من تصرفات كييف والولايات المتحدة تتحكم بشكل مباشر في أوكرانيا.

العربية

البرلمان الأوروبي يصوت على قرار يدعو فيه لإطلاق سراح السجناء السياسيين في إيران.