لبنان الحر

استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي السفيرة الأميركية دوروثي شيا في السرايا الحكومية صباح اليوم، وتم خلال اللقاء عرض المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.

صوت لبنان

استقبل النائب السابق مصباح الأحدب في دارته بطرابلس، سفير المكسيك في لبنان خوسيه مادرازو، حيث تم البحث في آخر المستجدات الراهنة.

radio orient

هنأ النائب محمد كبارة منتخب لبنان لكرة السلة بإحرازه كأس العرب بعد فوزه على المنتخب التونسي في نهائي البطولة العربية.

اذاعة النور

لفت وزير الثقافة محمد وسام المرتضى خلال الإعلان عن الجناح الفني اللبناني في البندقية اننا لن نسقط في غياب الظلام وارادتنا صلبة عصية على الانكسار.

صوت المدى

استقبل الرئيس ميشال عون رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب فادي جرجس واستمع منه الى مطالب الهيئة واعطى توجيهاته لتوفير الحاجات اللازمة لها للقيام بعملها.