جدد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي أمس في ذكرى انتفاضة أهالي مدينة تبريز ضد نظام الجاه في العم 1978 التأكيد على أن إيران لا تسعى إلى تطوير سلاح ذري معتبراً أن اتهامها بذلك إدعاء سخيف وذلك مع بلوغ محادثات فيينا النووية مراحل حاسمة.

زعمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن ثلاث طائرات تابعة للبحرية الأميركية "تعرضت لاعتراضات غير مهنية من قبل طائرات روسية أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأبيض المتوسط في نهاية الأسبوع. وقال موقع أكسيوس الأميركي أنه في الوقت الذي حذر فيه المسؤولون الأميركيون من زيادة وجود القوات الروسية على الحدود الأوكرانية قال مسؤولو وزارة الخارجية والبينتاغون في بيانات عبر البريد الإلكتروني أن الولايات المتحدة أبلغت مسؤولي الكرملين بمخاوفنا من خلال القنوات الدبلوماسية بشأن اعتراض الطائرات فوق البحر المتوسط.