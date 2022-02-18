الجمهورية / إيفا أبي حيدر

تحت عنوان "صحيفة البنزين إلى 400 ألف ليرة قريباً" كتبت "أبي حيدر"، ثلاثة عوامل باتت تشكّل لاعباً مؤثراً في سعر برميل النفط عالمياً: ارتفاع التوتر بين روسيا واوكرانيا والتهويل بالحرب، مصير المحادثات حول النووي بين اميركا وإيران واستعادة الاقتصاد العالمي لنشاطه بعد تراجع حدة وباء كورونا. وفي السياق، يقول عضو اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ"الجمهورية": لو انّ جدول تركيب اسعار المحروقات في لبنان يرتبط فقط بسعر برميل النفط عالمياً، لكان من السهل التوقّع بانعكاسها على اسعار المحروقات محليا، إنما العامل الاساسي الذي دخل في جدول تركيب الاسعار هو تقلبات سعر صرف الدولار في لبنان. وأكد "لو كان سعر صرف الدولار الموازي ثابتاً في لبنان لكان من السهل تقدير الارتفاعات المرتقبة في اسعار المحروقات، لكن هذا لا يعني ان الاسعار لن ترتفع بحيث من المتوقع ان يتخطى سعر صفيحة البنزين الـ 400 الف ليرة في الاسابيع المقبلة". الى ذلك، قال البراكس: ان ارتفاع سعر برميل النفط سيواصل اتجاهه صعودا في المرحلة المقبلة فهو يقترب من سعر الـ100 دولار للبرميل، وهذا سيؤدي حكماً الى ارتفاع في اسعار المحروقات. وأضاف: لو ان سعر دولار السوق 32 الف ليرة، وسعر دولار المنصة 22600 الفا لكان سعر صفيحة البنزين اليوم 446 الفا.

نداء الوطن / غادة حلاوي

تناولت موضوع الكهرباء وقالت منذ العام 2011 ولغاية اليوم، اربع خطط للكهرباء بينما لا تزيد ساعات التغذية بالتيار على ساعتين يومياً. وآخرها الخطة التي اعدتها وزارة الطاقة والمياه والتي تبين للمعنيين انها تكرار للخطط التي سبقت مع تغيير طفيف بالأرقام. وتقدم الخطة الحالية رؤية طويلة المدى لقطاع طاقة الكهرباء وتطرح مبادرات لإصلاحه، بهدف التغلب على الواقع الراهن بما يضمن التوازن في الميزانية المالية للقطاع وتوفير كهرباء مستدامة للمواطنين اللبنانيين. إلا أن الخطة هذه لا تخلو من مشاكل يمكن اختصارها في غياب قوانين يفترض إقرارها (لإقامة معامل طاقة كهرومائية مثلاً)، وتأجيل تشكيل الهيئة الناظمة، وطرح أرقام غير قابلة للتحقق في موضوع الطاقة المتجددة ومنح صلاحيات إضافية لمقدّمي الخدمات. ونقلت عن مطلعون على الخطة قولهم إنّها تطرح خطوطاً عريضة مهمة لناحية اعادة هيكلة مؤسسة كهرباء لبنان والشراكة مع القطاع الخاص وتشكيل الهيئة الناظمة ERA وشرح مهامها، لكنهم لفتوا إلى أن الخطة تؤجل تشكيل هذه الهيئة وتفعيلها الى نهاية العام 2023 ما يطرح علامات استفهام حول أسباب هذا التأجيل. وأشارت الخطة الى ضرورة تمويل عمليات التأهيل من القطاع الخاص بمبلغ 170 مليون دولار، علماً بأنّ 81% من هذه القدرة تعود للدولة اللبنانية. فكيف سيشارك القطاع الخاص في تأهيل معامل تعود للدولة اللبنانية وما هي الصيغة القانونية؟ حيث ان هذه المعامل تحتاج الى تأهيل طارئ لرفع انتاجها في مدى زمني قصير لذلك يتوجب حسب المعنيين بالأمر تأمين التمويل من الصناديق المانحة عبر الطرق القانونية وبواسطة الدولة اللبنانية وليس القطاع الخاص.