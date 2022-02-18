وكالة الأناضول

أردوغان: انتخابات 2023 ستكون نقطة تحول بتاريخ تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن الانتخابات الرئاسية المقررة في العام 2023 ستكون نقطة تحول في تاريخ البلاد والشعب. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان بالعاصمة أنقرة، خلال الاجتماع الموسع لرؤساء فروع "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في الولايات التركية. وأضاف: "لا ينبغي أن ننسى أن عام 2023 (موعد الانتخابات)، سيكون نقطة تحول لبلادنا ولشعبنا؛ وليس بالنسبة لحزب والعدالة والتنمية أو لشخصنا فحسب". وأوضح أن تركيا بديمقراطيتها ونموها، ستتخذ خيارا حاسما في هذه الانتخابات بين العودة إلى ماضيها المظلم أو السير نحو مستقبلها المشرق. وأشار إلى أن الشعب التركي أيّد (بالغالبية) حزب العدالة والتنمية في كافة الانتخابات التي خاضها منذ توليه مقاليد السلطة بالبلاد (عام 2002). وأكد الرئيس عزم حزبه على الارتقاء بتركيا إلى مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بلينكن: جئت اليوم إلى مجلس الأمن ليس لبدء الحرب ولكن لمنعها

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إن واشنطن تتحقق من معلوماتها حول الأزمة الأوكرانية من خلال "ما يحدث على مرأى من الجميع". وأضاف بلينكن متحدثا أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنه جاء إلى اليوم المجلس "ليس ليبدأ حربا ولكن ليمنعها"، مشيرا إلى أن "روسيا تستعد لشن هجوم على أوكرانيا خلال الأيام المقبلة". واستطرد أن "روسيا تخطط لإنتاج ذريعة لشن هجوم على جارتها؛ قد تشمل هجوما وهميا أو حقيقيا باستخدام مواد كيميائية". وأردف أنه إذا لم "تغزُ روسيا (أوكرانيا)"، ستشعر الولايات المتحدة بالهدوء، وستقبل بكل سرور أي انتقادات يوجهها أي شخص إليها.