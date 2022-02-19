TL

في التطورات إنتخابيا تجديد رئيس الجمهورية التأكيد ان "الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها في 15 أيار المقبل"، داعيا الى "عدم الاخذ بما يشاع عن وجود توجه لتأجيلها اضافة الى توقيعه مرسومين بفتح ونقل اعتمادات من الموازنة لتغطية نفقات الانتخابات..

المنار

طائرة مسيرة حرة في سماء فلسطين، جالت سبعين كيلومترا او يزيد، خطفت انفاس العدو وترسانته الحربية، اخترقت كل اجراءاته وتأهباته الاستخباراتية، أذابت قبته الحديدية بوهج الانجاز، فتاهت طائراته – الحربية منها وتلك العمودية.

nbn

الرئيس بري سأل أين التضامن العربي؟ دعا الرئيس بري للبدء بالحوار بين لبنان ودول الخليج برعاية كويتية طالبا من الجامعة العربية عودة سوريا فورا اليها وإتمام المصالحة الفلسطينية بمتابعة مصرية ووقف التقاتل في اليمن وانطلاق الحوار بين كل مكوناته.

mtv

أشار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في بيان، أنه "بعد أن كان الاتجاه السائد لدى الحكومة شطب ديون الدولة المستحقة والمتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر إلغاء المادة 124 من مشروع قانون الموازنة العامة، وربط هذا الإلغاء بمشروع قانون التقاعد الذي يعد في مجلس النواب. أتى التحرك الجازم للاتحاد العمالي العام والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ليعيد الأمور الى نصابها، وأن يعاد صياغة المادة 124".

NTV

أعلن وزير الخارجية عبدالله بوحيبب.. وهو قال للجديد إن الخط 23 هو الأنسب للبنان ويجب البدء ومن دون تأخير عملية التنقيب عن الغاز وأضاف: إننا نريد ثمانمئة وستين كيلومترا مربعا ولن نقبل بأقل من هذا، معتبرا أن عرض هوكشتاين كان إيجابيا عن العروض السابقة.

OTV

في السياق الانتخابي بالتحديد، برز اليوم تأكيد رئيس الجمهورية مجددا أن الانتخابات النيابية سوف تجري في موعدها في 15ايار المقبل، داعيا الى عدم الاخذ بما يشاع عن توجه لتأجيلها.

LBC

ملفين اساسيين فرضا نفسيهما على الساحة اللبنانية، مواجهة حزب الله اسرائيل، وملف الترسيم بين الخطوط والحقول.

الميادين

أشار مستشار الوفد الإيراني المفاوض في فيينا محمد مرندي، إلى أن بلاده تريد "صفقة جيدة" وليس مجرد صفقة، وإن على دول الغرب أن تتجنب المماطلة وإضاعة الوقت "إن كانت في عجلة من أمرها".

الجزيرة

أشار وزیر الخارجیة الإيراني، ​حسين أمير عبد اللهيان​، أن بلاده قريبة جداً من اتفاق جيد وقابل للتحقيق مع المبادرات التي تم طرحها من قبلهم في ​فيينا​.

العربية

أشارت وزارة الخارجية الفلسطينية، إلى أن موقف اسرائيل من لجنة التحقيق الدولية غير قانوني، لافتة إلى أن إسرائيل تاريخيا لم تلتزم يوما بقواعد القانون الدولي أو قرارات المؤسسات الأممية.