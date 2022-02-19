لبنان الحر

تساءل الوزير السابق ​وديع الخازن​، ما إذا كان البعض يتحضّر لأخذ القرار بتأجيلها وترحيل ​الإنتخابات النيابية​ "لغاية في نفس يعقوب".

صوت لبنان

شدد رئيس "اللقاء الوطني التقدمي في صيدا والجنوب" محمد شاكر القواس، في الذكرى السابعة والثلاثين لتحرير صيدا وضواحيها، على أن الحاجة صارت ملحة لاستنهاض هذه الوحدة الوطنية لإنقاذ لبنان،من أزمته الخطيرة والتي تتهدد بنيانه المجتمعي ودوره الريادي على الصعد كافة.

radio orient

اعتبر رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النائب ​إبراهيم كنعان​، في تصريح لقناة الـLBCI، أن "موازنة العام الحالي تشكل تحد كبير، لعدة عوامل، وهي: العامل السياسي، ومضمون الموازنة الذي سيأخذ حيزا كبيرا من النقاش، وأنها سوف تنجز بفترة ​الإنتخابات النيابية​ وشهر رمضان، حيث يكون النواب منشغلون".

اذاعة النور

التقى وزير المالية يوسف الخليل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا التي أكدت "أهمية سبل تعزيز التعاون لدعم لبنان".

صوت المدى

لفت وزير الثقافة ​محمد وسام المرتضى​، إلى أن "جريمة ​انفجار المرفأ​ كارثة وطنية وإنسانية ننحني جميعا أمام هولها، ونصر على استجلاء حقيقتها ومعاقبة المتسببين بها أيّا كانت أشخاصهم ومواقعهم".