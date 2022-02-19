تعتزم منظمة الصحة العالمية دعم إنتاج لقاحات بتقنية الرنا المرسال (mRNA)، المنتظر أن تصبح غير خاضعة لحقوق براءة الاختراع في المستقبل المنظور، في ست دول أفريقية. وقالت المنظمة خلال القمة الأوروبية الأفريقية في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الجمعة إن «الدول الأفريقية التي سيتم إنتاج لقاحات بهذه التقنية فيها هي مصر، وجنوب أفريقيا، وكينيا، ونيجيريا، والسنغال، وتونس». وحسبما نقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن المنظمة، فإنه «من المقرر أن تتلقى البلدان الآن التكنولوجيا اللازمة، وأن يتم دعمها في تدريب المتخصصين كجزء من برنامج مركز اللقاحات الذي يتجاوز المنتجين الرئيسيين للجرعات، بما في ذلك شركتا (موديرنا) و(فايزر) الأميركيتين.

ردّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة، مؤكداً أن فرنسا ستسحب قواتها من مالي "بطريقة منظمة".

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي بعد قمة في بروكسل، إن «الجنود الفرنسيين سينسحبون بطريقة تخولهم الاستمرار في تأمين حماية لبعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) وقوات أجنبية أخرى في البلاد». وأضاف: «لن أساوم لأي لحظة» على أمنهم. وكان ماكرون أعلن أول من أمس، أن الانسحاب سيستغرق ما بين أربعة وستة أشهر.

على ضوء التصعيد في شرق أوكرانيا، أفادت وكالة DPA بأن حلف الناتو رفع مستوى تأهب قواته.

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن موسكو لا تريد الحرب، لكنها مستعدة للدفاع عن مواطنيها في دونيتسك ولوغانسك.