الجمهورية / رنى سعرتي

قالت منذ العام 2004 يحاول بعض المشرّعين إقرار قانون يلغي حماية الدولة للوكالات الحصرية، وكانت هناك محاولات عدّة على مرّ السنوات باءت جميعها بالفشل. ولغاية اليوم لا يزال قانون المنافسة مدار بحث ودراسة وسجالات بسبب المادة الخامسة منه المتعلقة بالوكالات الحصرية، حيث أقرّته ​اللجان النيابية المشتركة​ مؤخراً، مع تعليق المادّة الخامسة وترحيلها إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي. كذلك عادت المطالبة اليوم بقانون المنافسة وتحديداً إلغاء الوكالات الحصرية، نتيجة الارتفاعات الكبيرة التي تشهدها أسعار السلع وتحكّم وتلاعب التجار بها، من دون أي سلطة وقدرة للدولة على حماية المستهلك بشكل فعّال، حيث يبلغ عدد الوكالات الحصرية، وفقاً لوزارة الاقتصاد، 3330 وكالة تجارية حصرية مسجلة منذ العام 1999 ولغاية 2021. في هذا الإطار، أوضح النائب ياسين جابر لـ"الجمهورية" أنّ هناك شبه اتفاق على المادة الخامسة من قانون المنافسة، وانه تم التوافق مبدئياً على إلغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية أي ان الاستيراد الشخصي والتجاري للسلع التي يوجد لها وكيل حصري في لبنان سيصبح متاحاً، باستثناء السلع التي تحتاج الى خدمة الصيانة بعد البيع.

نداء الوطن/ كلير شكر

تناولت زيادة أسعار الاتصالات وقالت: يُنتظر أن يدعو رئيس الحكومة إلى جلسة خاصة بالقطاع لدراسة واقعه وهو الذي يكاد يصير عبئاً على الخزينة العامة بعدما كان دجاجة تبيض ذهباً، وكل ذلك بهدف رفع أسعار الاتصالات. مذ تعيينه، لم يقدّم وزير الاتصالات جوني قرم أي خطة إصلاحية من شأنها أن تثبت أنّه بمقدور الدولة أن تسترد إدارة القطاع من الشركات الخاصة وتتمكّن من إدارته، لا بل يدفع باتجاه إنشاء الهيئة الناظمة لاقتناعه أنّها صاحبة الاختصاص في إدارة القطاع كونها تتمتّع بالقدرة على الاستمرارية للإشراف على تنفيذ أي خطة قد تضعها. وبعدما أصبح مدخول الخلوي بالكاد يكفي لتغطية المصاريف، يمهّد وزير الاتصالات لرفع كلفة الاتصالات بعدما تقدّم بأكثر من اقتراح لذلك، وقد أعلن حديثاً "أننا نريد أن نخفّض السعر بالدولار، ونعيد وضعه على صيرفة"، لافتاً إلى أنه "ستكون هناك خطط لذوي الدخل المحدود". وقد عرض الوزير خلال جلسة مجلس الوزراء، دراستين حول رفع السعر، وتستند الدراسة الأولى إلى استمرار احتساب الدولار على أساس 1500 ليرة، لكن مع رفع فاتورة الاتصالات خمسة أضعاف. أمّا الطرح الثاني فيقضي باحتساب سعر فاتورة الاتصالات على سعر صيرفة، مع خفض قيمتها بنسبة 67 بالمئة أي الثلثين. ولكن حتّى الآن، لم يتبيّن وجود قاعدة علمية من شأنها أن تحدد التعرفة الجديدة، وكلّ الاقتراحات المتداولة ترتبط بارتفاع سعر الصرف وكأنها عملية حسابية صرف.