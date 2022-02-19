وكالة الأناضول

أردوغان وأمين عام الناتو يبحثان هاتفيا التعاون وقضايا إقليمية

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، مباحثات عبر الهاتف مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، تناولت التعاون الثنائي وقضايا إقليمية. وذكر بيان دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، أن الجانبين بحثا قضايا إقليمية وملف التعاون بين أنقرة والحلف بالذكرى الـ 70 لانضمام تركيا إلى "الناتو". وقدم ستولتنبرغ التهاني لأردوغان بمناسبة الذكرى 70 لانضمام بلاده إلى الناتو. بدوره، قدم أردوغان الشكر لستولتنبرغ لتأكيده الدائم والصريح، على مكانة تركيا الراسخة داخل الحلف. وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل انتهاج موقفها المبدئي والمسؤول والموجه داخل الحلف كما كانت عليه في اليوم الأول. وفيما يتعلق بالأزمة بين روسيا وأوكرانيا، أشار أردوغان إلى أن تلك الأزمة المستمرة أظهرت مرة أخرى القيمة التي تضيفها تركيا للحلف.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مصادر: روسيا مستعدة لاجتماع عاجل بشأن التصعيد إذا ما اتفقت دونباس وكييف

قال مصدر في موسكو لوكالة "سبوتنيك" إن "روسيا مستعدة للمشاركة في اجتماع عاجل لمجموعة الاتصال إثر التصعيد في شرق أوكرانيا، إذا وافقت كل من دونباس وكييف على عقده". وأضاف المصدر: "إذا وافقت كييف ودونباس على عقد الاجتماع، فإن ممثلي روسيا سيشاركون بالطبع كوسطاء". وقال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، في وقت سابق، إن "الوضع في دونباس، للأسف، يتجه نحو الحرب". ولم يستبعد بوشيلين، إجلاء "مئات ومئات الآلاف من الأشخاص من دونباس إلى روسيا في الأيام المقبلة".