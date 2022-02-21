الشرق الأوسط 19 /2/ 2022

اكتشاف حفرية لأقدم فاكهة من الفصيلة اللبنية

قبل المشاهد الختامية للعصر الطباشيري، كانت الهند في مسار تصادمي مع آسيا، وقبل اندماج الكتلتين، كانت الهند تتجول فوق «بقعة ساخنة» داخل قشرة الأرض، مما تسبب في واحدة من أكبر الانفجارات البركانية في تاريخ الأرض، والتي من المحتمل أن تكون قد ساهمت في انقراض الديناصورات. وفي دراسة حديثة، نشرتها أول من أمس دورية "إنترناشونال جورنال أوف بلانت ساينس"، وصف العلماء الذين يقومون بالتنقيب عن بقايا المواد النباتية المحفورة بين طبقات الصخور البركانية "نوعاً نباتياً جديداً يعتمد على وجود كبسولات الفاكهة المميزة (هيكل يتكون من اثنين أو أكثر من الهياكل التناسلية للإناث في الزهرة)، التي من المحتمل أن تنفجر لتشتت بذورها"، وقد تكون الحفريات "أقدم فاكهة تم اكتشافها حتى الآن من الفصيلة اللبنية أو الحلابية، وهي مجموعة من النباتات تضم أكثر من 7000 نوع، منها أنواع معروفة مثل البونسيتة، ونبات زيت الخروع، وأشجار المطاط والكروتون". وتم اكتشاف الثمار المتحجرة بالقرب من قرية موهجاون كالان في وسط الهند، حيث توجد بقايا الصخور البركانية التي كانت منتشرة على نطاق واسع تحت السطح مباشرة في فسيفساء معقدة.

نداء الوطن 19 / 2 / 2022

ماسة زرقاء بأكثر من 48 مليون دولار

أعلنت "دار سوذبيز" للمزادات أنها تأمل بيع ماسة زرقاء يزيد وزنها عن 15 قيراطاً في الربيع مقابل 48 مليون دولار على الأقل. ومن المقرر أن يقام المزاد في نيسان المقبل في هونغ كونغ على هذه الجوهرة التي يبلغ وزنها 15,1 قيراطاً وتسمى "De Beers Cullinan Blue"، تقدّر قيمتها بأكثر من 48 مليون دولار. وأوضحت "سوذبيز" أنها أكبر ماسة زرقاء خالية من الشوائب على الاطلاق في سجلات معهد الأحجار الكريمة الأميركي، مضيفةً أنها ستكون المرة الأولى التي تباع فيها مثل هذه الماسة في مزاد. ويقام المزاد على هذه الماسة التي عرضت قبل أيام في نيويورك خلال أسبوع الفخامة في هونغ كونغ بنيسان المقبل. وقد تم اكتشافها في نيسان الفائت في منجم كولينان بجنوب أفريقيا. ويفوق وزن "De Beers Cullinan Blue" ماسة "Oppenheimer Blue" البالغ وزنها 14,62 قيراطاً والتي بيعت في مزاد في أيار 2016 مقابل 57,5 مليون دولار.