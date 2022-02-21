وكالة الأناضول

تركيا والكونغو الديمقراطية توقعان 7 اتفاقيات

وقعت تركيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، 7 اتفاقيات في مجالات مختلفة، على هامش زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان. جاء ذلك خلال مراسم عقدت عقب لقاء ثنائي جمع بين الرئيس أردوغان ونظيره في الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، في العاصمة كينشاسا. وشملت اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين، المجالات العسكرية، والمالية، والصناعات الدفاعية، والبناء، والنقل. وفي وقت سابق، وصل أردوغان إلى الكونغو الديمقراطية، أولى محطات جولته الإفريقية التي تشمل أيضا السنغال وغينيا بيساو. وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان سيبحث مع المسؤولين في تلك الدول العلاقات الثنائية بكافة جوانبها وفرص تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدفاع البيلاروسية: نتخذ إجراءات بالتعاون مع الجيش الروسي لمنع الحرب

قال وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، إن هيئتي الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والبيلاروسية ستتخذان إجراءات مشتركة لمنع اندلاع حرب في المنطقة. وجاء هذا التصريح بعد إعلانه أن البلدين قررا مواصلة اختبار قوات الرد المناسب في إطار تدريبات "عزم الاتحاد 2022" المشتركة. وقال خرينين في كلمة نُشرت عبر "تليغرام": " قوات الرد المناسب لدولة الاتحاد، وستقوم الأركان العامة للقوات المسلحة لبيلاروسيا وروسيا بتطوير خطوات مشتركة أخرى، وسننفذ هذه القرارات". وأضاف خرينين أن الخطوات تهدف أولاً وقبل كل شيء إلى "منع الحرب". وأجريت التدريبات في ساحة التجارب في بيلاروسيا في الفترة من 10 إلى 20 شباط بهدف تدريب الجنود على صد الاعتداءات الخارجية والهجمات الإرهابية.