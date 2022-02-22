TL

اسبوع تشريعي حكومي قضائي انطلق اليوم مع جلسة تشريعية على مدى يومين كانت مقررة صباحا ومساءا غير ان فقدان النصاب بعيد الثانية من بعد الظهر دفع برئيس المجلس النيابي نبيه بري الى رفعها وحصرها بجلسة واحدة فقط وهي اثمرت اقرار اقتراح قانون لفتح مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي واقرار مشروع قانون الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية.

المنار

هل تم الغاء الوكالات الحصرية في لبنان؟ وهل خطونا بالاتجاه الصحيح نحو كسر الاحتكار؟

ما أعلن عنه في مجلس النواب عن اقرار قانون المنافسة من المفترض ان يعني ذلك، وان كانت بعض الحمايات السياسية وغير السياسية على المحتكرين قد قللت من قوة القانون وجعلته منقوصا كما اشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة – وعراب القانون – النائب حسين الحاج حسن .

nbn

أعاد الرئيس بري قانون إستقلالية القضاء إلى لجنة الإدارة والعدل ليتم الإطلاع عليه من قبل مجلس القضاء الأعلى وعند مطالبة وزير العدل بالإطلاع عليه بنسخته النهائية لتتمكن الوزارة ومجلس القضاء من وضع الملاحظات أجابه رئيس المجلس: "لو أنك قبضاي على مجلس القضاء".

mtv

تقدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدعوى مخاصمة الدولة ضد القاضي ناجي عيد، الناظر في طلب رد المحقق العدلي في ملف انفجار المرفأ طارق البيطار، المقدم منهما ايضا.

NTV

بعد ثمانية عشر عاما على تقديمه الاقتراح وفت كتلة الوفاء للمقاومة اليوم بعهد للشهيد رفيق الحريري وكان نوابها الظهير الأيمن لإلغاء حماية الدولة للوكالات الحصرية بمؤازرة عونية في شقها الإصلاحي عبر الوزير السابق منصور بطيش تقدمت كتلة الوفاء الصفوف الأمامية وشغلت مسيراتها النيابية مدعومة بكوتا نسائية مثلتها النائبة عناية عز الدين.

OTV

يزداد اهتمام اللبنانيين يوما بعد يوم بالانتخابات النيابية المقبلة، التي باتت ترخي بظلها الثقيل على المسارين التنفيذي والتشريعي في البلاد.

LBC

منطق المؤجل يغلب على المعجل، هذا ما يحصل بالنسبة الموازنة العامة للعام 2022، والتي يبدو أنه يستعاض عنها بالصرف على القاعدة الإثنتي عشرية، وهذا ما يحصل بالنسبة إلى التحقيقات في تفجير المرفأ، فيد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مازالت مكبلة في ظل تلاحق المخاصمات القضائية التي يقوم بها الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر.

الميادين

رفض السّفير الرّوسي في ​أستراليا​، أليكسي بافلوفسكي، مزاعم السلطات الأستراليّة بأنّ الجانب الرّوسي قد يكون وراء الهجمات الإلكترونيّة الأخيرة على المصارف وشبكات وزارة الدفاع في ​أوكرانيا​.

وأشار في بيان، إلى أنّ "إسناد الهجمات الإلكترونيّة الأخيرة ضدّ أوكرانيا إلى ​روسيا​، ليس أكثر منطقيّة من تنبّؤات ​المخابرات الأميركية​ بغزو روسي وشيك، الّتي نسمعها يوميًّا تقريبًا منذ عدّة أسابيع".

الجزيرة

أشار المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، الى أن منحنى وباء كورونا في المملكة بدأ يعود للتراجع بشكل واضح. ولفت إلى أن اللقاحات لها أثر كبير في تراجع الإصابات اليومية والحالات الحرجة. وأكد خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات تفشي فيروس كورونا، أنه تم إعطاء أكثر من 60 مليون لقاح، مبينا أن 24 مليون شخص تلقوا جرعتين من تلك اللقاحات.

العربية

رحب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا بتنظيم قمة بين الرئيسين الأميركي والروسي في بروكسل، معرباً عن أمله بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب القوات الروسية المحتشدة عند حدود بلاده.