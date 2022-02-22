لبنان الحر

أعلن مكتب الاعلام في ​رئاسة الجمهورية​، في بيان انه "ردًا على طلب الدائرة القانونية في "مجموعة الشعب يريد اصلاح النظام"، الحصول على معلومات " تتعلق بالتفاوض الرامي الى ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية"، الذي ورد الى رئاسة الجمهورية في 18 شباط الجاري، ردّت اليوم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية على الطلب المذكور بكتاب رسمي.

صوت لبنان

الرئيس عون استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم وعرض معه الأوضاع الأمنية في البلاد وأوضاع المؤسسات التابعة للوزارة.

radio orient

قالت اوساط سياسية عكارية بأن نائبا كتلة المستقبل في عكار وليد البعريني وهادي حبيش يتجهان لارساء تحالف انتخابي بينهما ،على ان تضم اللائحة طامحين اخرين.

اذاعة النور

النائب علي خريس إن حركة امل كانت ولا زالت مع الغاء الطائفية السياسية وتطبيق اتفاق الطائف لأن اخراج لبنان من أزماته يبدأ بالغاء الطائفية السياسية التي هي أساس علة لبنان.

صوت المدى

يميل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لضم عدد من رؤساء البلديات الى لوائحه اذا تم تعديل القانون الانتخابي لصالح السماح لرؤساء البلدية بالترشح، ومن بين هولاء رئيسا بلدية الحدث وبلدية كفردبيان...