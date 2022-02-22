اعترف الرئيس الروسي فلاديميير بوتين أمس، باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، في خطوة من شأنها أن تشعل نزاعاً كارثياً مع حكومة كييف المدعومة من المغرب، واعترف بوتين باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين عن اوكرانيا.

سارعت الولايات المتحدة إلى الرد عبر الاعلان عن فرض عقوبات على المنطقتين والتوعد بعقوبات اضافية عند الضرورة.

ندد الاتحاد الاوروبي باعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق اوكرانيا، واصفاً الخطوة بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي ومتوعداً الكرملين برد حازم عليها.

حضّ القادة الاوروبيون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على عقد قمة مع الرئيس الاميركي جو بايدن فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه سيلتقي نظيره الاميركي الخميس في جينيف.

أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس، أن قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والاميركي جو بايدن حول اوكرانيا "ممكنة" لكن على بوتين أن "يتخذ قراره" لعقدها، ولفتت الرئاسة الفرنسية إلى أن الامر متروك للروس والاميركيين للاتفاق على شروط القمة.

رأى الكرملين أمس أنه من السابق لاوانه التحدث عن قمة مماثلة ما يضعف الامال التى اثارها الاعلان الفرنسي عن نزع فتيل خطر غزو اوكرانيا.

أعلن وزير الخارجية الاوكرانية دميترو كولييا امس، أن الاتحاد الاوروبي اتفق من حيث المبدأ على تشكيل بعثة استشارية للتدريب العسكري في اوكرانيا، لكن من دون التوصل إلى اتفاق على تفاصيلها بعد.

حذر مستشار البيت الابيض للامن القومي، جايك ساليفان، من أن احتمالات التوصل إلى حل سلمي تتقلص، وتابع: ستكون حرباً تخوضها روسيا ضد الشعب الاوكراني لقمعه وسحقه وايذائه.