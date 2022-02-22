الجزيرة - السعودية

وزير الخارجية: المفاوضات مع إيران لم تحرز أي تقدم جوهري

أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أن المملكة تدعم الجهود الدولية كافة الهادفة لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم، وأنها تعمل مع الشركاء الدوليين لإنهاء الأزمة اليمنية، عبر وقف شامل لإطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي بالحوار الجاد بين جميع الأطراف اليمنية.

أخبار الخليج - البحرين

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الخارجية لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي

شارك الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي الذي عقد في بروكسل، اليوم الأثنين.

وترأس جانب مجلس التعاون الأمير فيصل بن فرحان آلـ سعود، وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، فيما ترأس الجانب الأوروبي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وبمشاركة الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون.

الاتحاد - الإمارات

محمد بن راشد ومحمد بن زايد: هدفنا سعادة شعبنا وقادمنا أجمل

استعرض اللواء الركن طيار سعيد علي آل علي، قائد الطيران المشترك، خلال استقباله اليوم بمكتبه، في معرضي «يومكس»، و«سيمتكس»، الفريق ماساهيتو جوتو، المدير العام للأنظمة الجوية بوكالة الاستحواذ والتكنولوجيا للوجستيات اليابانية، أوجه التعاون العسكري المشترك، وسبل دعمه وتطويره، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين. كما استعرض الجانبان، خلال اللقاء، علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية، وأهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة.

الوطن - عمان

السلطنة وقطر تستعرضان مجالات التعاون البحري والأمور ذات الاهتمام المشترك

استقبل الفريق الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي ـ رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس اللواء الركن بحري عبدالله بن حسن السليطي ـ قائد القوات البحرية الأميرية بدولة قطر الشقيقة والوفد العسكري المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًا.

كما استقبل اللواء الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي ـ قائد البحرية السلطانية العُمانية بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس اللواء الركن بحري عبدالله بن حسن السليطي ـ قائد القوات البحرية الأميرية بدولة قطر والوفد العسكري المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًا.