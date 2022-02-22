الأخبار – محمد وهبة

تحت عنوان "التضخم 825 في المئة... والأسعار إلى مزيد من الارتفاع" كتب "وهبة" في الفترة الممتدة بين مطلع 2019 ونهاية كانون الثاني 2022 زادت الأسعار بنسبة 825%. إلاّ أن هذه الزيادات ليست "مشبعة" بعد بكل الارتفاع اللاحق لسعر الدولار، ولا تتضمن زيادات كلفة التعليم والاتصالات وجزءاً من الزيادات الطارئة على أسعار الصحة... باختصار، وبعد تجرّع كل هذا التضخّم، الأسعار مرشحة لمزيد من الارتفاع!

ويمكن الاستنتاج أنّ هناك الكثير من المسائل التفصيلية لكن جميعها تؤدي إلى أمر واحد: مع انتهاء الدعم الذي كان يقوده مصرف لبنان من خلال تمويل استيراد بعض السلع والمواد الغذائية ثم المحروقات والدواء وبعض السلع والخدمات الاستشفائية، بدأت الأسعار ترتفع بشكل تدريجي من دون أن تثير سخطاً كبيراً في الشارع. عملياً، فرض على المقيمين في لبنان تجرّع عملية رفع الدعم بشكل بطيء غير قاتل مباشرة. عملية الإفقار حدثت من دون أي احتجاجات أو اعتراضات. الكل كان يرضى بهذا الواقع لأن السلطة روّجت يومها بأن رفع الدعم يؤدي إلى توفّر السلع ويوقف تقنينها في السوق. الآن توقّف الدعم وصارت الأسعار مبرمجة في الأذهان بأن مستواها حقيقي وهو مقبول رغم أنه مثير للاستغراب أحياناً.

الجمهورية – رنى سعرتي

تناولت جلسة مجلس النواب التي عُقدت أمس في قصر "الأونيسكو" وقالت، أقرّ مجلس النواب أمس قانون المنافسة القاضي بإلغاء حصرية الوكالات التجارية المقدّم من نواب كتلة الوفاء للمقاومة، وقد أقرّته الهيئة العامة بمادة وحيدة باستثناء المادتين 5 و9 اللتين جرى التصويت عليهما. وتمّ إقرار نص تعديل المادة 5 من اقتراح قانون المنافسة التي تقدم بصيغتها النائب سمير الجسر، أمّا المادة التاسعة المتعلّقة بسيطرة بعض الوكلاء على السوق، فتم الاتفاق على النسب المتفق عليها في اللجان الفرعية 35 و45 و55 في المئة وليس على اقتراح وزارة الاقتصاد 25 و35 و45 في المئة. وفي مستهل الجلسة ألقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مداخلة مناقشة قانون المنافسة، وأشار فيها إلى أنّ "لبنان البلد الأوحد في العالم فيه وكالات حصرية والمادة 36 من اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي توجب إلغاء الوكالات الحصرية"، وأكد أنّ "الاقتراح لا يستهدف أناساً دون آخرين، أمّا الواقع فإنّ عدد الوكالات الحصرية المسجل فهو 3030 وكالة حصرية الصالح منها 313 فقط والبقية غير قانونيين ولا يجددون العقود ولا يدفعون الرسوم. وفي هذا الاطار، أوضح نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني البحصلي لـ"الجمهورية" أنّ الوكالات الحصرية لا تطبق على المواد الغذائية منذ 20 عاماً وفقاً للمرسوم 2339 الصادر عن وزارة الاقتصاد في العام 1992. وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس جمعية تراخيص الامتياز "فرانشايز" يحيى قصعة أنّه لا يجوز أن تخضع القرارات الاقتصادية للمزاجية والشعبوية التي تؤدي إلى دمار الأعمدة الصلبة التي بُني عليها الاقتصاد الوطني.