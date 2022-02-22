وكالة الأناضول

أردوغان: نرغب في تعزيز الصداقة مع السنغال في كافة المجالات

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان رغبة تركيا في تعزيز الصداقة مع السنغال في كافة المجالات.

جاء ذلك في مقالة كتبها لموقع "AllAfrica" الإلكتروني الموجه لكافة القارة الإفريقية، تحت عنوان "تركيا- السنغال: من الماضي إلى المستقبل صداقة قوية".

وأكد أردوغان أن الشركات التركية التي لعبت دورًا فعالًا في "خطة سنغال الناشئة" أتمت بنجاح مشاريعها التي نفذتها هناك.

وقال: "نرغب في تعزيز صداقتنا مع السنغال في كافة المجالات بصفتنا شعب ليست لدية أي وصمة عار استعمارية خلال ألف عام من تاريخه في القارة الإفريقية".

وأشار إلى أن التجارة الثنائية بين البلدين واصلت زيادتها رغم الشروخ التي أصابت الاقتصاد العالمي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بريطانيا تعلق على الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك: روسيا اختارت المواجهة

علقت الخارجية البريطانية على اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وقالت إن الاعتراف يظهر "استخفافها الصارخ" بالتزاماتها في مينسك وأنها اختارت المواجهة بدلا من الحوار.

وأدانت الخارجية البريطانية اعتراف روسيا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، في بيانا على "تويتر"، اليوم الاثنين، إن "اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية كدول مستقلة، تظهر الاستخفاف الصارخ بالتزامات روسيا في اتفاقيات مينسك".