وكالة الأناضول

أردوغان يؤكد لـ"زيلينسكي" دعم تركيا وحدة أراضي أوكرانيا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، لنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رفض بلاده لاعتراف روسيا باستقلال "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" المزعومتين.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، أن الرئيس أردوغان تباحث هاتفيا مع زيلينسكي، من السنغال المحطة الثانية في جولته الإفريقية.

وأفاد الرئيس أردوغان خلال الاتصال بأنه تابع عن كثب التطورات في دونباس والقرارات التي اتخذت في أعقاب اجتماع مجلس الأمن الروسي.

ولفت إلى أن تركيا أعربت عن موقفها من خلال بيان وزارة خارجيتها، مؤكدا أن اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجمهوريتين المزعومتين "غير مقبول".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوريل: عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا لا تشمل بوتين

أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا لا تشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوريل، إن العقوبات الأوروبية ضد روسيا تستهدف 351 نائبا برلمانيا و27 فردا وكيانات قانونية أخرى.

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض المزيد من العقوبات ضد روسيا إذا تم تصعيد النزاع.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "نحن في لحظة بالغة الخطورة بالنسبة لأوروبا".