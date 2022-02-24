TL

عاد الملف الأمني إلى الواجهة من جديد مع كشف وزير الداخلية عن تفكيك جماعة إرهابية تجند شباناً لتنفيذ عمليات انغماسية بأحزمة ناسفة وقذائف صاروخية.

وأظهرت خريطة الأماكن التي كانت تخطط الشبكة التكفيرية الإرهابية لاستهدافها في الضاحية الجنوبية.

المنار

في الأزمة الأوكرانية اشتداد للنزال الروسي الغربي، وسط قصف أميركي غربي لروسيا بالعقوبات، فيما موسكو غير آبهة بالعنتريات الغربية وماضية نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية عبر الأزمة الأوكرانية.

nbn

في بعبدا إطلع رئيس الجمهورية ميشال عون من رئيس الحكومة نجيب على المداولات المتعلقة باستراتيجية الكهرباء في ضوء الاجتماعات التي عقدت في هذا الصدد والتي ستستكمل اليوم قبل عرضها على مجلس الوزراء وفق ما أفاد بيان القصر الجمهوري.

mtv

كشف وزير الداخلية وجود جماعة إرهابية تكفيرية فلسطينية الجنسية، كانت تنوي استهداف ثلاثة مواقع لتجمعات مدنية في لبنان عبر عمليات انغماسية.

عملية الكشف أشارت إلى أمرين : الأول ان الجماعات التكفيرية لا تزال موجودة في لبنان بشكل او بآخر، وبالتالي فإن العين الأمنية والشعبية حتى، ينبغي ان تظل مستنفرة لمنع المخططين من أن يحققوا أهدافهم.

NTV

كانت القرصنة تتسلل إلى الخط البحري ورسالة لبنان إلى الأمم المتحدة التي تثبت حق لبنان في المنطقة 29، وتحفظ حقه في تعديل المرسوم 6433، وأبعد من الاستيلاء على مقاعد نيابية وزعامات، جرى الاستيلاء على الرسالة التي حذفت عن الموقع الرسمي لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار التابع للأمم المتحدة، وقد كشف عن هذا الامر رئيس الوفد المفاوض العميد الركن الطيار بسام ياسين فمن أوعز بالحذف؟

OTV

قبل الدخول في العناوين المطروحة، والصدف البريئة وغير البريئة، ولأننا على مسافة ثلاثة أشهر تقريباً من الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعد الذي يمارس فيه الشعب حقه الدستوري بأن يكون مصدر كل السلطات، "تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن".

LBC

أما في الداخل اللبناني، فلا شيء يعلو على الإنتخابات التي دخل خطها اليوم الرئيس فؤاد السنيورة مطالباً أهل السنة بالمشاركة بفعالية في الإنتخابات ترشيحاً واقتراعاً.

الميادين

أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، أنها بدأت بإجلاء الموظفين من جميع مقرات بعثاتها الدبلوماسية في ​أوكرانيا​. ولفتت وزارة الخارجية في وقت سابق، إلى أن القيادة الروسية قررت إجلاء موظفي ​البعثات الدبلوماسية​ في أوكرانيا، لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.

الجزيرة

أشارت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إلى أن "المجتمع الدولي يخضع للإختبار من قبل موسكو في الأزمة الأوكرانية الروسية".

العربية

أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع أنهى بموجبه رسمياً تفويض "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990". وجاء هذا القرار بعدما سددت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار. وجاء في القرار أن مجلس الأمن "قرر إنهاء تفويض اللجنة" ويعتبر أنها "أنجزت مهمتها".