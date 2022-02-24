لبنان الحر

وقع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ القوانين الثلاثة عشرة التي أقرها مجلس النواب في جلسة 21 شباط 2022 وأحالها الى رئاسة مجلس الوزراء .

صوت لبنان

جال وزير العمل ​مصطفى بيرم​ في محافظة ​بعلبك الهرمل​ حيث كانت محطته الأولى مع المحافظ ​بشير خضر​ في مكتب المحافظة. واختتمت الزيارة في لقاء مع موظفي وزارة العمل بحضور رئيس الدائرة الثانية في البقاع محمد منذر.

radio orient

أشار وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في بيان، إلى أنه "تقوم المديرية العامة للآثار بأعمال ترميم قلعة صيدا البحرية، تهدف الى حفظ هذا المعلم التاريخي الجميل، وهي على يقين بأن هذه الأعمال تتطابق مع المعايير المتعارف عليها عالمياً، ومع هذا كي يطمئن القلب، أوعز وزير الثقافة بوقف الأعمال موقتاً لمدة أسبوعين من تاريخه، إفساحا في المجال امام اصحاب الخبرة والاختصاص الحريصين على هذا المعلم المهم، لكي يتقدموا من الوزارة بملاحظاتهم على الأعمال الجارية وما قد يكون لديهم من طروحات بديلة كي ننظر فيها ونجري اللازم بالاستناد اليها".

اذاعة النور

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب ظهر اليوم في مقر المجلس، رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الموقتة "اليونيفيل" قائدها العام اللواء ستيفانو ديل كول في زيارة وداعية، جرى في خلالها عرض الأوضاع العامة في لبنان، والتطرق الى دور "اليونيفيل" ومهامها في الجنوب.

صوت المدى

اعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي، اطلاق عمل اللجان التي شكلها مجلس النقابة، وذلك لتفعيل عمل النقابة، مشيراً الى ان نقابة المحررين تضمّ طاقات مقتدرة تستطيع ان تقدم للنقابة، ويجب الافادة من هذه الطاقات التي يجب أن تسخّر في خدمة جميع الزملاء والزميلات من اجل نفح روح الحياة في هيكل النقابة ومواكبة إيقاع الحياة الإعلامية في كل وجوهها واهتمامات العاملين في القطاع في كل نواحيه.