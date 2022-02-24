قال مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي إن تشغيل صافرات الإنذار في أعقاب دخول طائرة مسيرة تابعة لحزب الله إلى الأجواء، يوم الجمعة الماضي، كان "خللاً عملياتياً"، خاصة وأن تحقيقاً أولياً أظهر أن الجيش الإسرائيلي أدرك، قبل تجاوز الطائرة المسيرة للحدود، أنها لا تشكل خطراً على مواطنين وأنها تحمل كاميرا "في أسوأ الأحوال".

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن إيران أمدت فنزويلا بطائرات مُسيّرة بدون طيار وأسلحة متطورة، فضلاً عن تزويدها بالمعرفة والتكنولوجيا اللازمة لإنتاج هذه الطائرات على أرضها. وقال إن إيران نقلت أيضاً ذخائر متطورة لتلك الطائرات المُسيّرة التي تم إنتاجها في فنزويلا، و"تشير تقديراتنا إلى أن ذخائر متطورة ودقيقة تناسب "مهاجر 6" (مسيرة إيرانية) وطرازات أخرى من الطائرات المسيرة قد تم إرسالها من إيران إلى فنزويلا مؤخراً".

دعا الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إلى "زيادة جهود التعاون من أجل المناخ مع جيران إسرائيل من أجل خلق شرق أوسط متجدد"، وأشار إلى "اتصالات إسرائيل الوثيقة مع قادة في مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والسلطة الفلسطينية"، مضيفاً: "أنوي إشراكهم جميعاً في شراكة إقليمية لمواجهة أزمة المناخ"..

أكد الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، عزمه القيام بزيارة رسمية إلى تركيا، الشهر المقبل، حيث سيلتقي مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان. وقال "سأزور الشهر المقبل جاراتنا على شواطئ البحر المتوسط، اليونان وقبرص وتركيا، وسألتقي مع زعمائها". وأضاف أنه "إلى جانب هؤلاء، أحافظ على علاقة قريبة ودافئة مع القيادة في مصر والأردن والإمارات والسلطة الفلسطينية. وأعتزم تجنيدهم جميعاً إلى شراكة إقليمية في مواجهة أزمة المناخ".

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، عن دعمها "لسلامة أراضي وسيادة أوكرانيا"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، لكنها امتنعت عن التنديد بالخطوات الروسية في الأزمة الأوكرانية، وبضمنها اعتراف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين الانفصاليتين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال 24 فلسطينياً، فيما واصلت مجموعات من المستوطنين وبحراسة من جنود الاحتلال منع الطلبة من التوجه إلى مدارسهم في اللبن الشرقية.

قرر الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في سجن "عوفر" تصعيد خطواتهم الاحتجاجية، وذلك رفضاً لجملة العقوبات التي فرضتها إدارة السجن، على نحو 900 أسير.

اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان والقوات الإسرائيلية بالقرب من منطقة النشاش جنوب بيت لحم بعد الإعلان عن مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي. وعم الإضراب الشامل، محافظة بيت لحم حداداً على الطفل محمد شحادة (14 عاما) الذي قتل برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة الخضر، ولا تزال جثته محتجزة لدى الاحتلال.