أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أليكسي دانيلوف، حالة الطوارئ وأعلن عن استدعاء الاحتياط من عمر 18 الى 60 عاماً وأصدر الرئيس الأوكراني فلادديمير زيلينسكي مرسوماً ينص على إعلان حالة الطوارئ اعتباراً من منتصف ليل 24 شباط لمدة 30 يوماً، ومن المنتظر أن ينظر البرلمان في الوثيقة قريباً لاتخاذ قرار حول المصادقة على هذا الإجراء، وأوضح أن الإجراءات المتبعة بموجب حالة الطوارئ ستختلف في مناطق مختلفة وستكون أكثر شدة عند حدود روسيا وبيلاروس، مشيراً إلى أن الحديث يدور عن تعزيز إجراءات حماية النظام العام مع إمكانية فرض قيود على حركة النقل وتفتيش وسائل النقل وفحص وثائق الأفراد.

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي-2" مع روسيا.

نصحت وزارة الدفاع الروسية العسكريين البريطانيين بتعلم التاريخ لكي لا "يرثوا بحياتهم" سجل النزاعات العسكرية بين البلدين، بعد أن هدد وزير دفاع بريطانيا، بن والس، بـ"ركل" روسيا. وقالت إن وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، "أظهرت مؤخراً خلال زيارتها إلى موسكو، ، معرفاتها الرائعة لجغرافية روسيا، لهذا السبب لا يعد التعمق العلني في تاريخ روسيا من قبل وزير الدفاع البريطاني أمراً مفاجئاً". وتهكمت قائلة "إن دخول معركة بالاكلافا، التي وقعت يوم 25تشرين اول 1854 خلال حرب القرم، في التاريخ لم يحدث بفضل عناد الفوج الإسكتلندي 93، الذي تحدث عنه والس بمثل هذا التبجح. المأثرة الوحيدة لهذا الفوج تمثل ببساطة في أنه لم يهرب على غرار الآخرين من هجمة سلاح الفرسان الروسي وما دخل في تاريخ معركة بالاكلافا بشكل ألمع بكثير فهو التدمير الأسطوري في نفس اليوم من قبل قوات المدفعية الروسية في غضون 20 دقيقة فقط للواء أرستقراطي إنجليزي كامل تابع لسلاح الفرسان الخفيف تحت قيادة اللورد كارديغان"وأشارت الوزارة إلى أن هذه "المأثرة للإنجليز بالتحديد" خلال حرب القرم "أثرى جميع لغات العالم والكتب المدرسية العسكرية بمفهوم علف المدافع".

أكدت إيطاليا، أنها لا تتردد بشأن العقوبات الجديدة ضد روسيا على خلفية التطورات في أوكرانيا. وأوضح أن "التفكير في المفهوم الأوسع للسيادة الوطنية مطلوب، والذي يتعلق بمختلف القطاعات الاستراتيجية، بما في ذلك قطاع الطاقة. لهذا السبب ليس من قبيل المصادفة أن بعض بعثاتنا الدولية تركز أيضًا على سلامة خطوط إمداد الطاقة".

قال السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، إن العقوبات الغربية ضد بلاده ستضرب الأسواق العالمية، وستؤثر على رفاهية الأمريكيين، لكنها لن تجبر موسكو على تغيير سياستها الخارجية.

أعلنت الصين أنها لا تعتزم القيام بخطوات لفرض عقوبات على روسيا لاعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، مشددة على رفضها لأي قيود أحادية الجانب وشددت المتحدثة على أن "الحكومة الصينية لا تعتبر العقوبات أسلوباً فعالاً لتسوية النزاعات" وقالت: "يجب ألا تقوض الولايات المتحدة الحقوق والمصالح المشروعة للصين والأطراف الأخرى عند التعامل مع قضية أوكرانيا والعلاقات مع روسيا".

قالت السفارة الروسية في أستراليا إنه تم استدعاء السفير الروسي إلى مقر الخارجية الأسترالية احتجاجاً على الأوضاع بجنوب شرق أوكرانيا واعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.

كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال استقبال نظيره العماني، بدر البوسعيدي، في طهران، آخر تطورات المفاوضات النووية في فيينا. وقال "نحن متفائلون بمفاوضات فيينا، ونأمل أن يتم حل القضايا الحساسة والهامة المتبقية في غضون أيام قليلة من خلال تعاطي الغرب مع الأمور بواقعية". و"لن نتجاوز خطوطنا الحمر خلال مفاوضات فيينا تحت أي ظرف من الظروف"، مؤكداً أن "مفاوضات فيينا وصلت إلى مرحلة حساسة وهامة".

وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي علاقات بلاده بسلطنة عمان بأنها جيدة، وقال إن هناك مزيداً من الطاقات والفرص التي ينبغي توظيفها لتطوير التعاون الثنائي تجارياً واقتصادياً. وخلال لقائه وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، الذي وجه إليه دعوة لزيارة عمان، قال رئيسي إن لبلاده وعمان "مواقف جيدة مميزة بشكل واضح عن مواقف بعض الدول في المنطقة" وأشار بشكل خاص إلى الأهمية التي توليها السلطنة للقضية الفلسطينية، واليمن، والقضايا الإقليمية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية.

اعتبر قائد الوحدات الفضائية في القوة الجوية-الفضائية للحرس الثوري الإيراني، علي جعفر آبادي، بأن "قوة المسيرات الإيرانية أصبحت معضلة كبيرة للأعداء". وقال إن "الجنرال مكنزي قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية في المنطقة، أقر بصراحة أن إيران هددت التفوق الجوي للولايات المتحدة لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية"، مشيراً إلى أن "العدو وصل في تحليلاته ودراساته إلى أنه لا يستطيع الدخول في صراع واسع النطاق مع إيران بسبب الضربات القاتلة التي قد يتلقاها من الصواريخ والمسيرات الإيرانية".

أعلن الجيش المالي، أنه قتل 19 "جهادياً" في عمليات بشمال شرق العاصمة باماكو، بدعم من قوات أوروبية. وقال رئيس أركان القوات المسلحة المالية، في بيان، إن العمليات التي نفذت في مناطق تمبكتو وسيغو وموبتي وباندياجارا، استهدفت بنجاح "الإرهابيين".