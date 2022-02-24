قالت وزارة الدفاع السورية إن إسرائيل نفذت فجر أمس هجوماً بعدد من الصواريخ من الجولان السوري المحتل، مستهدفة بعض النقاط في محيط القنيطرة بجنوب غرب البلاد، ما أدى إلى خسائر مادية.

ذكرت وكالة "سانا" أن القوات الأميركية وبالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) نقلت أعداداً كبيرة من معتقلي تنظيم "داعش" من سجون في دير الزور إلى الحسكة. وأشارت المصادر إلى أن القوات الأميركية "اتخذت إجراءات أمنية مشددة وأغلقت الطريق بين الحسكة ودير الزور لعدة ساعات أثناء عملية النقل".

قال وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان: "تلقينا رسالة عبر وزير الخارجية العراقي تعلن استعداد الجانب السعودي للمحادثات معنا، وأعلنا استعدادنا للتفاوض.. نحن مستعدون لمواصلة العمل الجاد في القضايا الإقليمية من خلال التعاون المشترك مع جميع الأطراف"، مؤكداً أنه "لا سبيل لحل أزمات المنطقة إلا بالحوار والتعاون". ولدى مباحثات مع نظيره العماني قال وزير الخارجية الإيراني: ""لقد تحول الوضع في اليمن إلى كارثة إنسانية كبيرة"، مشدداً على أن "إيران مستعدة لأداء دور نشط لإحلال السلام والأمن في المنطقة، ورفع الحصار عن اليمنيين وإنهاء الحرب في هذا البلد، وإطلاق محادثات يمنية - يمنية".

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، تدمير وكرين لتنظيم "داعش الإرهابي" بضربة جوية نفذتها طائرات "اف 16" في محافظة كركوك بشمال البلاد.

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع أنهى بموجبه رسمياً تفويض "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990" وقدرها 52.4 مليار دولار.

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن بلاده، بإنهاء ملف التعويضات للكويت، طوت "فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظام الاستبداد"، دفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة". و"اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع أشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي، ودعم أمن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع".

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حرص بلاده على إقامة علاقات متوازنة مع كافة دول العالم، بما في ذلك على الصعيد العسكري. وتبادل في زيارة قصيرة الى الكويت "الأحاديث الودية"، مع الشيخ نواف الأحمد الصباح وتم "استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وسبل التعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات، بما يخدم مصالحهما المشتركة في إطار ما يجمعهما من روابط أخوية وثيقة".

أحالت جهات التحقيق في مصر 4 مسؤولين بارزين بوزارة التموين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي مع 7 متهمين آخرين مسؤولي صرف السلع التموينية للمواطنين.