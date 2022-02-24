الشرق-تيريز القسيس صعب

نقلت عن معلومات سياسية متوافرة قولها إن على أجندة الوزير الفرنسي نقاطاً متعددة سيتابعها وسيطرحها على الطاولة لاسيما ما يتعلق بإنشاء صندوق المساعدات الذي أقر سابقاً في الاجتماع الدولي الأخير الذي عقد في باريس من آب من العام الماضي والذي قدمت فرنسا ١٠٠مليون يورو مساعدات للشعب اللبناني، في حين تعهدت الدول المشاركة بتقديم ٣٧٠ مليون دولار مساعدات للبنان…

في المختصر، فإن” الأم الحنون” لن تتخلى عن دعم لبنان في الحفاظ على استقراره وسيادته، كما أن وزير خارجيتها لن يحمل أي اقتراحات أو عناوين جديدة إلى المسؤولين، بل تندرج زيارته في متابعة الأزمة اللبنانية عن قرب، وتجديد الدعم المطلق للشعب اللبناني، وتشجيعه على الاقتراع في العملية الانتخابية في أيار المقبل…

هيام عيد-الديار

نقل عن المصادر النيابية، أن بعثة الاتحاد الأوروبي، التي أعلنت عن إرسال بعثة لمراقبة الانتخابات النيابية المقبلة، قد حرصت على التأكيد من خلال إعلانها، على أن المستجدات المتسارعة على خطّ الأزمة الأوكرانية، لن تحول دون مواصلة التركيز من قبل الاتحاد الأوروبي على الوضع في لبنان، وبشكل خاص لجهة مواصلة التشديد والضغط لمنع تأجيل الانتخابات النيابية، على أن يُترجم هذا التصميم، من خلال المساعدة على تسهيل العملية الانتخابية عن طريق توفير قدر كبير من الدعم المالي والتقني والسياسي، وذلك منذ اللحظة الراهنة، وفق ما أعلنت بعثة الاتحاد بالأمس. وبالتالي، فإن هذا الدعم لن يكون موسمياً أو مرحلياً على حدّ ما تكشف المصادر النيابية نفسها، والتي تذكّر بالدور الأوروبي الذي سُجل في استحقاقات انتخابية سابقة، حيث دعم الاتحاد الأوروبي كل المحطات النيابية في الأعوام 2005 و2009 و2018. وعليه، ستكون انتخابات العام 2022، المحطة الرابعة التي ينشر فيها الاتحاد بعثةً لمراقبة الانتخابات في كل المناطق اللبنانية، بهدف تعزيز العملية الديموقراطية على المستوى الداخلي، وتعزيز الثقة على المستوى الخارجي، بقدرة لبنان على تجاوز كلّ أزماته عبر إجراء انتخابات ديموقراطية تمّهد نحو الانطلاق لمرحلة جديدة من العمل السياسي المرتكز على تنفيذ الإصلاحات الجدية والحقيقية في كل المجالات.