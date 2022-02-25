TL

نفذ فلاديمير بوتن تهديده واستفاق العالم على اطلاق الرئيس الروسي آلته العسكرية الهائلة لاجتياح أوكرانيا فجر اليوم وظهر سيف العقوبات الغربي عاجزا عن ردعه في استعادة حديقته الخلفية الجمهورية التي أسسها الزعيم السوفياتي لينين والتي تشكل الخاصرة الروسية الرخوة عند تخوم بولندا حيث تتركز الصواريخ الأطلسية.

المنار

ما يجري مرحلة اولى من غزو روسي لاوكرانيا يهدف الى اسقاط حكومة كييف وتنصيب بديل عنها..

هذا ليس تحليلا لاحد المراسلين المتابعين للاحداث وانما للبانتاغون الاميركي الذي وعد الرئيس الاوكراني بقوة الحلف الاطلسي وخيرات الحلف الاوروبي، والسلاح الاستراتيجي لكسر المارد الروسي.

nbn

في فيينا مسار انفراجي بحيث بات الاتفاق النووي قاب قوسين او أدنى من الولادة....

وفي أوكرانيا مسار حربي خطه إطلاق عملية عسكرية روسية واسعة في البلد الذي يرفض القيصر فلاديمير بوتين ان يكون قاعدة للناتو على حدود بلاده.

mtv

مرة جديدة، فلاديمير بوتين هو الحدث. معظم التوقعات كانت تشير الى ان الرئيس الروسي يهول ولن ينفذ، وانه يرفع العصا في وجه اوكرانيا لكنه لن يضربها بها. لكن، كالعادة، بوتين كذب التوقعات. فالتهديد الروسي المتواصل منذ فترة تحول هجوما شبه شامل اليوم. الالة العسكرية الروسية تتحرك في كل الاتجاهات ، فيما العالم واقف جامد : اما ليتفرج، او ليندد وليعاقب.

NTV

بحزام ناسف لأمن أوروبا واميركا العظمى ، دخل فلاديمير بوتين الحرب ولم تنفع كل الوسطات والاتصالات في لجم النيران المتصاعدة من صناديق التخزين العسكرية في أوكرانيا وعلى قاعدة: الدبلوماسية بلا قوة تشبه الموسيقى بلا آلات عزف ضابط الإيقاع الروسي على الطبول العسكرية وقاد أوركسترا الجيوش والمظليين في مشهد عالمي جديد هو الأخطر أوروبيا منذ عام خمسة وأربعين تصرف سيد الكرملين وكأن أوكرانيا خنجر أميركي أوروبي في خاصرة روسيا الرخوة ولم يعبأ لا بالوقائع الجديدة ولا بالمثاليات أو بنتائج ثورات الشعوب الملونة.

OTV

تحركت روسيا عسكريا، فحرك العالم العقوبات. أما المدى الذي يمكن ان تبلغه الأزمة، فينقسم المتابعون حياله بين من يتنبأ بتوسع نطاق الأزمة عسكريا، ومن يعتبر أن الأمر سيقتصر على العقوبات، التي تعني عمليا إعتراف العالم بالأمر الواقع الجديد الذي كرسه فلاديمير بوتين. وفي غضون ذلك، حبس الأنفاس سيد الموقف، نظرا لما للتصعيد المستجد من تداعيات على المستوى الدولي، سياسيا من خلال مستقبل العلاقات بين روسيا والغرب بركنيه الأوروبي والأميركي، واقتصاديا عبر انعكاس التطورات الميدانية في اكثر من اتجاه.

LBC

روسيا تغزو أوكرانيا، وأميركا وأوروبا يستنكران ويلوحان بعقوبات.

بوتين يغزو أوكرانيا وبايدن يصلي من أجل الضحايا.

غزو روسيا لأوكرانيا هو أول وأكبر هجوم من دولة على أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول: "سوف نعمل جاهدين من أجل نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من الفكر النازي".

الميادين

رئيس جمهورية دونيتسك يتوقع نهاية قريبة للعملية العسكرية في دونباس

الجزيرة

سجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا في مستهل تعاملات اليوم الخميس لتكسر حاجز 100 دولار للبرميل على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية ضد الأراضي الأوكرانية.

العربية

أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، الخميس، قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا