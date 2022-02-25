لبنان الحر

أحال وزير المالية يوسف الخليل على الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع مرسوم مرفق بمشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 320 مليار ليرة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المقررة في أيار 2022.

صوت لبنان

زار رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل متربوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عوده يرافقه وفد من المكتب السياسي الكتائبي

radio orient

أشار رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، خلال مشاركته عبر تطبيق "زوم"، في "منتدى المشرق للتحوّل الرقمي"، إلى "أهميّة التحوّل الرّقمي في محاربة الفساد في الإدارات، وأهميتّه في تحقيق طموح الشباب في لبنان والمنطقة". وأعلن أنّ "الحكومة تعمل عبر لجنه وزاريّة، لاعتماد الاستراتجيّة الوطنيّة للتحوّل الرّقمي في الإدارات العامّة".

اذاعة النور

زار وفد من "حزب الله" برئاسة مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر وضم أحمد دكور وأحمد جبيلي، رؤساء الدوائر والمصالح الرسمية في سرايا صيدا الحكومية، مطلعا على سير العمل فيها خصوصا في ظل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد، والتي أثرت على آلية عمل الموظفين وانعكاسها سلبا على مصالح المواطنين.

صوت المدى

عرض الرئيس ميشال عون مع مديري شركة "الفاريز ومارسال" جيمس دانيال وبول شارما في حضور مفوض الحكومة في مصرف لبنان كريستيل واكيم ما آلت اليه عملية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.