الحرب في اوكرانيا والتداعيات الدولية

اعلنت وزارة الدفاع الروسية "إن جميع المهام الموكلة لوحدات القوات الروسية لليوم نفذت بنجاح".وانه "تم تعطيل 83 هدفا أرضيًا للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، وتم إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز سو-27 وطائرتين من طراز سو-24 وطائرة هليكوبتر و4 طائرات دون طيار من طراز "بيرقدار" TB-2".

أبلغت وزارة الدفاع الروسية أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية والطيران للجيش الأوكراني معطلة بأسلحة عالية الدقة، وأن الجيش الروسي لا ينفذ ضربات على المدن الأوكرانية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن صباحا أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا، مشيرا في خطاب تلفزيوني للروس إلى أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد توجهت جمهوريتي دونباس الشعبيتين إلى روسيا بطلب للمساعدة"أنه قرر شن عملية عسكرية خاصة في دونباس، مشيرا إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة

حذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أنها ستنشر 7 آلاف جندي أمريكي إضافي في ألمانيا، لردع روسيا.وقال مسؤول كبير في البنتاغون إن إرسال هذه القوات تأتي لطمأنة حلفاء حلف شمال الأطلسي "الناتو".وأن القوات ستغادر إلى ألمانيا في الأيام المقبلة.

"اخترقت قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الدفاعات المجهزة جيدًا للقوات الأوكرانية وتقدمت 6-8 كم - بفضل الدعم الناري من المدفعية الروسية والطيران".أوعلنت قوات جمهورية دونيتسك أن أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا انسحبوا من مواقعهم في مقاطعة دونيتسك وأن "عسكريين أوكرانيين يواصلون إلقاء السلاح طوعا"، وأن أكبر عدد حالات رفض المشاركة في القتال تم تسجيلها في اللواء 53 مشاة واللواء 36 لمشاة البحرية للقوات الأوكرانية على محور ماريوبول جنوب منطقة دونباس.

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية أن إطلاق نار وقع من الجانب الأوكراني على نقطة تفتيش حدودية في منطقة كورسك، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات، وأن نقطة إطلاق النار أخمدت بنيران مضادة.

أعلن حرس الحدود الأوكراني فقدان السيطرة على جزيرة زمييني الأوكرانية في البحر الأسود التابعة إداريا لمقاطعة أوديسا جنوب البلاد، والقريبة من الحدود مع رومانيا.وقال حرس الحدود: "حسب المعلومات المتوفرة جزيرة زمييني تم احتلالها".وفقد الاتصال بالعسكريين وحراس الحدود الأوكرانيين على الجزيرة.

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مزاعم القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني بشأن الخسائر في الطائرات والمدرعات الروسية، كاذبة برمتها.ولفتت الدفاع الروسية إلى أن البيانات الاستخباراتية تظهر أن الوحدات والجنود في القوات المسلحة الأوكرانية يغادرون مواقعهم على نطاق واسع، ويتخلون عن أسلحتهم، مشددة على أن مواقع وحدات القوات المسلحة الأوكرانية التي ألقت أسلحتها لا تتعرض للضرب. واوضحت أن الجنود الأوكرانيين يحاولون الاتفاق على ممرات آمنة للخروج من منطقة العمليات من دون أسلحة، مشيرة إلى أن 14 جنديا أوكرانيا سلموا أنفسهم للجيش الروسي.

أعلن الجيش الروسي تحطم طائرة An-26 تابعة له في مقاطعة فورونيج خلال رحلة روتينية لنقل معدات عسكرية ومصرع طاقمها، مشيرا إلى أن التحقيق مستمر للكشف عن أسباب الحادث.و"وفقا للبيانات الأولية، فإن سبب الحادث خلل فني".

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه اتفق مع قادة مجموعة الدول السبع الكبرى، على المضي قدما في فرض حزم عقوبات صارمة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.واعلن أن "العقوبات الجديدة ستكون ذات تأثير كبير على روسيا دون الولايات المتحدة وحلفائها".وجدّد "عدم مشاركة القوات الأمريكية في العمليات القتالية في أوكرانيا".واعتبر بايدن أن "الرئيس بوتين اختار طريق الحرب وسيتحمل تداعياتها"، فيما دعا بايدن "للتركيز على الحوار لتجنب الصراع في أوكرانيا".واعتبر بايدن أن "طموح بوتين يتجاوز أوكرانيا، حيث أنه يريد إعادة إحياء الاتحاد السوفييتي".وأوضح بايدن أن "العقوبات الحالية قد تكون ذات أثر أكبر، ولكن خيار سويفت ما زال مطروحا".

أعلنت روسيا أنها سترد بقوة على العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة عليها، مشيرة إلى أن هذا الرد لن يكون بالمثل بالضبط.لكنه سيكون مدروسا وحساسا بالنسبة للجانب الأمريكي".

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن أخبره أن الولايات المتحدة تخطط لتسليم أسلحة دفاعية جديدة إلى أوكرانيا.وقال أوكرانيا صامدة، نحن بحاجة إلى مساعدة العالم لنا".

ناشد النواب الأوكرانيون الرئيس فلاديمير زيلينسكي بطلب بدء مفاوضات فورية مع روسيا.

صرح الكرملين بأن المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ممكنة بشرط أن تكون أوكرانيا مستعدة للتحدث عن مخاوف روسيا الأمنية,ولفت المتحدث باسم الكرملين إلى أن بوتين قد صاغ بالفعل رؤيته لما تنتظره روسيا من أوكرانيا حتى يتم "حل مشاكل مفهوم الخطوط الحمراء".

خاطب رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين نواب البرلمان الأوكراني، مشددا على أن روسيا لم تكن أبدا عدوا لأوكرانيا. وقال إن "الكثيرين منكم لا يعجبهم أن بلادكم فقدت سيادتها، فيما يجلس المستشارون الأمريكيون في الوزارات والإدارات. لم تكن روسيا أبدا عدوا لأوكرانيا".

قال الكرملين إن بوتين قدم لماكرون شرحًا شاملاً لأسباب وظروف قرار إجراء عملية عسكرية خاصة.وأنه كان هناك "تبادل جاد وصريح لوجهات النظر حول الوضع في أوكرانيا".

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خلال القمة الاستثنائية لمجموعة السبع الكبرى، إن الأزمة الأوكرانية قد تستمر لفترة طويلة "ويجب أن نكون مستعدين" لذلك.

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لوجي دي مايو أن الحل الدبلوماسي لأزمة أوكرانيا لا يزال ممكنا، وذلك على خلفية اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إنه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يدرك أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يتمتع بقدرات نووية أيضا.ووصف الرئيس الروسي بأنه "ديكتاتور" وهدد بعقوبات اقتصادية ستضرب "قلب" روسيا,وقال أنه حل أكثر "فعالية على المدى الطويل" من التدخل العسكري في أوكرانيا.

دعت كوبا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى الرد بجدية وواقعية على المطالب الأمنية الروسية، معتبرة أن لموسكو الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة الأزمة الأوكرانية.

اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن روسيا قامت برد مشروع على الانتهاكات الغربية للمعاهدات الأمنية لتقويض أمن روسيا.وذلك ذلك خلال اتصال هاتفي،مع بوتين.

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الخميس، أن أوكرانيا أبلغت الوكالة بأن "قوات مسلحة مجهولة" استولت على محطة "تشيرنوبيل" للطاقة النوويةو سيطرت على جميع المرافق الحكومية التابعة لمحطة تشيرنوبيل"، دون وقوع ضحايا أو خسائر.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 24 فردا وكيانا في بيلاروسيا في أعقاب العملية العسكرية الروسية في دونباس."كجزء من رد الولايات المتحدة الجاد والواسع على الغزو الروسي الإضافي لأوكرانيا، يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على 24 فردا وكيانا بيلاروسيا بسبب دعم مينسك للغزو".

أعلنت شرطة موسكو اعتقال 600 شخص شاركوا في مسيرة غير مصرح بها في انتهاك للنظام العام، وسلامة المشاركين في المسيرة.

سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية من الإعلان عن إدراج اسمها في قائمة العقوبات، وعدت ذلك بمثابة هدية لها في عيد "حماة الوطن".

أعلنت شبكة قنوات RT تعرض مواقعها الإلكترونية لهجمات حجب الخدمات، وأن معظم مصادر الهجمات كانت في الولايات المتحدة.وحذر مركز التنسيق الوطني الروسي لحوادث الكمبيوتر (NCCC) في وقت سابق، من خطر زيادة هجمات القراصنة على موارد المعلومات الروسية، بما فيها البنية التحتية للمعلومات الحيوية.

أمر رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، لجنة إدارة المياه بإعداد قناة شمال القرم لتلقي المياه من أوكرانيا.وقال "يبدو أننا لن نحتاج إلى محطات لتحلية المياه. لقد أعطيت الأمر لإيغور فايل، رئيس لجنة الدولة لإدارة المياه واستصلاح الأراضي في جمهورية القرم، لإعداد قناة شمال القرم لتلقي المياه".و كانت تؤمن سابقا قبل انضمام القرم الى روسيا ما يصل إلى 85٪ من احتياجات شبه جزيرة القرم من المياه العذبة

أصدرت بعض الدول العربية بيانات حول العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا فجر اليوم لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، فيما التزم معظمها الصمت إزاء ما يجري.وأكدت الخارجية المصرية على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمي.أما الخارجية الأردنية فأصدرت بيانا أكدت فيه أن المملكة تتابع بقلق تطورات الأوضاع هناك وارتفاع حدة التوتر في أوكرانيا.وعبروزير الخارجية عن قلق قطر جراء هذا التصعيد وتداعياته، كما حث جميع الأطراف على ضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد.وقالت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا، نجلاء المنقوش، في تغريدة عبر "تويتر": "ندين وبشدة ما حدث في جمهورية أوكرانيا، من هجوم عسكري شنته روسيا، الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي، ونجدد الدعوة إلى التهدئة والتراجع".كما أدانت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا ودعت موسكو إلى وقف عملياتها وسحب قواتها فورا.وقالت رئاسة الوزراء السوري إن المجلس عقد جلسته لبحث الإجراءات الحكومية لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل التطورات الأخيرة، و"استجابة للتطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية وانطلاق عملية عسكرية للحليف الروسي للحفاظ على أمن روسيا الوطني واستقرار الأمن العالمي".قال وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل إن تطورات الأزمة الأوكرانية ستترك آثارها على اقتصادات العالم، وأن سوريا ليست "بمنأى عن تأثير الأزمات العالمية".

أطلع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.و"جرى التأكيد على سعي موسكو والدوحة إلى مواصلة الحوار السياسي المنتظم ومواصلة تفعيل التعاون العملي والصلات الثقافية والإنسانية".كما اجرى الوزير القطري اتصالا بنظيره الأوكراني دميتري كوليبا.