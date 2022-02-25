الديار /هيام عيد

نقلت عن مصادر سياسية قولها، بأنّ لودريان خلال زيارته المرتقبة سينقل للمسؤولين مواقف بلاده، كما موقف الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي ككلّ الذي يُراقب لبنان، وأبرزها حالياً «إجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية دون أي تأجيل أو تمديد للمجلس النيابي الحالي»، على أن تكون حرّة ونزيهة وشفّافة وتوصل الممثلين الفعليين عن الشعب اللبناني الى المجلس النيابي. فهذا الإستحقاق ضروري جدّاً، بالنسبة لباريس وواشنطن، ولا يجب التفريط به لأي سبب كان، سيما وأنّه يُحكى عن إمكانية «تطيير» هذه الإنتخابات لسبب أو لآخر من قبل بعض الأحزاب التي قد تشعر بأنّها ستكون خاسرة فيها. كما سيُشدّد لودريان على ضرورة إجراء الإنتخابات الرئاسية في تشرين الأول المقبل، من قبل هذا المجلس الجديد، بغية «تغيير» الطبقة السياسية الحاكمة التي قامت انتفاضة 17 تشرين الأول في العام 2019 من أجل إزاحتها من مكانها، تحت شعار «كلّن يعني كلّن»، متّهمة إيّاها بالفساد والإهمال وسوء الإدارة وبسرقة الأموال العامّة. كما أنّ لودريان سيؤكّد مرّة جديدة بأنّه على لبنان المُضي قُدماً في الإصلاحات المطلوبة التي لا تزال تُشكّل أولوية بالنسبة لفرنسا والدول الأوروبية وحتى بالنسبة للدول المانحة، لحصول لبنان على أموال «مؤتمر سيدر»، كما لعقد الإتفاقية مع صندوق النقد الدولي التي تهدف الى تحسين الوضع الإقتصادي وصولاً الى تحقيق التعافي من جديد. كما سيُشدّد على ضرورة الحفاظ على الأمن والإستقرار في البلاد، كما على الحدود الجنوبية، لتمرير الإستحقاقين المرتقبين من دون أي خضّة أمنية كونها قد تنسفهما من دون أدنى شكّ.

اللواء/كارول سلوم

نقلت عن مصادر سياسية قولها أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أبلغ ضيفه الأميركي أن ما عرض لجهة حصول لبنان على حقل قانا في مقابل حصول إسرائيل على حقل كاريش يجب أن يأتي خطيا ومدعما بتفاصيل وخرائط والأهم من كل ذلك ضوابط قانونية تحفظ حق لبنان فيما لو كان هناك امتداد للحقول اللبنانية. كما نفيد هذه المصادر إن هوكستين أكد أن هذا العرض سيتم تحضيره مع هذه الضوابط والنصوص والتفسيرات واراء الخبراء لعرضه على الجانب الاسرائيلي، وهذا ما جرى وفق ما تردد، على أن لبنان يترقب ما سيقدمه حول المقترح المفصل والواضح وعندها يبدي رأيه.