TL

يمكن القول إن الخبر الأبرز من أوكرانيا هو عرض بوتين إجراء محادثات مع أوكرانيا بعد أن أبدى الرئيس الأوكراني زيلينسكي موافقته على حياد بلاده وذلك بعد مرور حوالى ست وثلاثين ساعة على دخول جيوش القيصر أراضي أوكرانيا. فهل يفضي ذلك الى إحجام القوات الروسية عن دخول كييف المحاصرة بانتظار جلوس وفدي البلدين الى الطاولة في مينسك؟

المنار

قالتها وزيرة الدفاع الفرنسية فأنهت المشهد على الساحة الأوكرانية، وأبقت الممثل المعروف على الشاشة – الفاشل في السياسة – فلاديمير زيلينسكي في اسوأ دور ومصير، ضمن سيناريو كتبه له الاميركي، وتولى اخراجه الحلف الاطلسي. وهو مسلسل اميركي طويل قد حفظه العالم بعدة لغات لا سيما العربية منها والافغانية، واليوم الاوكرانية..

nbn

لا صوت يعلو صوت القصف الروسي على أوكرانيا وصفارات الإنذار في كييف.

في اليوم الثاني واصلت موسكو عمليتها العسكرية وهي باتت عند ابواب العاصمة الأوكرانية التي بادر جيشها إلى تفجير جسر بالقرب منها ليعرقل وصول الدبابات الروسية إليها.

في المقابل كان حلفاء أوكرانيا الغربيون وفي حلف الناتو يؤكدون أن لا أحد في أوروبا أو الولايات المتحدة الأميركية لديه الرغبة في خوض الحرب ضد روسيا أو إرسال قوات إلى كييف في الوقت الحالي.

mtv

لليوم الثاني على التوالي :الحرب على اوكرانيا مستمرة. الهجوم الصاروخي على العاصمة والمدن الاوكرانية قوي ومكثف. وهو عزز اليوم بهجوم بري مؤلل بحيث تقدمت القوات الروسية نحو كييف من ثلاثة محاور، كما اصبحت المدرعات الروسية على المشارف الشمالية للعاصمة.

NTV

قد يعود الرئيس الأوكراني ممثلا كوميديا يؤدي دورا في فيلم أميركي قصير انتهى عند بوابات كييف لكن فلاديمير زيلسنكي هذه المرة سيجسد الواقع على حقيقته ويصرخ في نهاية المشهد كيف تركه الحلفاء ونسوه في المعركة وحيدا مع شعب لا يملك مقومات الصمود ولا ترسانات الكبار فقد خذلت أميركا حليفها ولم تغير خط سيرها في التخلي عن أدواتها، بدءا من حكام فيتنام الجنوبية وليس انتهاء بالأفغاني أشرف غني وزجت بزيلسنكي في أصعب مواجهة مع الجارة الكبرى، روسيا.. وأقنعته بأن من حق أوكرانيا أن تكون عضوا في حلف الناتو أيا كانت اعتراضات الكرملين وقيصره يومان على المعركة فقط ونطق الأوكراني بالاستسلام بعدما وجد نفسه يقاتل منفردا، وقال بالفم الملآن: "تركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا"..

OTV

لم يكن ينقص لبنان إلا الخلاف على التطورات في أوكرانيا.

فبعدما ظن كثيرون أن الحدث بعيد عنا، ولا يمكن أن يطالنا بشظاياه السياسية، ولو أن تداعياته لن تغيب، بفعل أثره على موضوعي المحروقات والقمح، تبين أمس أننا في صلب الأزمة المستجدة، على وقع التباين الذي أثاره بيان وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، والذي كان حزب الله أول المعترضين عليه في جلسة مجلس الوزراء اليوم.

LBC

إنها الحرب, الرئيس الأوكراني يقول للقوات المسلحة: أنتم "كل ما لدينا". الكرملين يرفض التعليق على المدة التي ستستغرقها العمليات العسكرية في أوكرانيا. أوكرانيا توحي بأن واشنطن وأوروبا تخلوا عنها. روسيا مستمرة في عملياتها من دون أن تكشف أهدافها، وإلى أين ستصل.

الميادين

الدفاع الفرنسية: لا أحد في أوروبا ولا الولايات المتحدة يريد الدخول في حرب مع روسيا

الجزيرة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، في بيان، أن "الولايات المتحدة الأميركية سوف تدافع عن كل شبر من أراضي الدول المشاركة في حلف شمال الأطلسي، والتزامها بهذا الأمر صارم".

العربية

أعلنت وزارة وزارة الدفاع الروسية، أنها "استولت على عدد كبير من الأسلحة التي قدمتها الدول الغربية وأميركا لأوكرانيا، ومن بين أنظمة صواريخ "جافلين" الأميركية المضادة للدبابات و"نلاو" البريطانية".