لبنان الحر

أشارت السفارة الروسية في لبنان، في بيان، إلى أن البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية "أثار الدهشة لدينا بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفاً ضد طرف آخر في هذه الأحداث، علماً أن روسيا لم توفر جهداً في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية".

صوت لبنان

أكد سفير لبنان في أوكرانيا علي ضاهر، أنه "المحاولات جارية بقدر المستطاع، لتأمين الخروج الآمن والسليم للجالية اللبنانية من أوكرانيا".

radio orient

أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص، إلى أن "ما يمنعنا اليوم عن بناء الدولة وما يمنعنا عن قيام الدولة هو هيمنة سلاح حزب الله".

اذاعة النور

أشار وزير الأشغال العامة والنقل، علي حمية، إلى أن "أحد شروط "البنك الدولي" هو إقرار خطة الكهرباء"، لافتًا إلى أنه "تم الإتفاق أن لا زيادة على التعرفة قبل رفع ساعات التغذية.. ويجب أن يكون هناك أسعارًا خاصة لذوي الدخل المحدود".

صوت المدى

أشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية، النائب السابق امل ابو زيد، في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، الى أنه "‏لم تكن وزارة الخارجية اللبنانية مضطرة لإصدار مثل هذا البيان حول روسيا، وكان الأفضل الالتزام بالنأي بالنفس وحصل تواصل معي من وزارة الخارجية الروسية، وسجلوا عتبا على بيان الخارجية اللبنانية وستكون لي زيارة الى موسكو لعقد اجتماع في الخارجية الروسية وسألتقي السفير الروسي في لبنان".