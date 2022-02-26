أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان محادثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أكد فيها أن بلاده لن تتراجع عن خطوطها الحمراء في المفاوضات النووية.

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن موسكو دعمت دائما مواقف إيران في فيينا ولديها تعاون جيد مع الإيرانيين في فيينا، مشددا على مواصلة هذا التعاون.

أعلنت تركيا،"تحييد 12 إرهابيا" من تنظيم "بي كا كا" الانفصالي وداعش بمنطقتي عمليتي "نبع السلام" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا، إثر محاولتهم شن هجمات إرهابية بالمنطقتين.