أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية نفذت حملة مداهمات طالت حي رميلة في مدينة الرقة واختطفت أربعة مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة وسط حالة من الخوف والذعر في صفوف أهالي الحي".

قضى طفلان وأصيب شاب بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في مدينة دير الزور شرق سوريا

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأنه بعد ثلاث سنوات من هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا، يعيد التنظيم تشكيل نفسه في "الظل"، مستغلا أعمال "البلطجة والرشاوى".وأنه يستفيد من نضالات الإدارة المحلية التي يقودها الأكراد من أجل الحكم الكامل لجزء كبير من شمال شرق سوريا الذي سيطرت عليه منذ سقوط الخلافة، ويقومون بتجنيد مخبرين من المجتمعات الفقيرة وترهيب الأفراد الذين يعملون مع الحكومة المحلية".

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الوزير سيرغي لافروف سيعقد محادثات في موسكو مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان الاثنين المقبل.

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو في موسكو جملة من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وركزت المباحثات على ضرورة توسيع قاعدة التعاون في المجالات السياسية، والدبلوماسية، والاقتصادية، والتجارية بين الخرطوم وموسكو.

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تضامنه مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها، وذلك في مباحثات ثنائية أجراها مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.وعبّر عن "إدانته للاعتداءات الحوثية الإرهابية على الإمارات"، مشددا على أن "أمن الإمارات من أمن الأردن".ومن المقرر أن يتسلم الملك الأردني وعقيلته جائزة "زايد" للأخوة الإنسانية لعام 2022.

أشاد ولي عهد أبوظبي "بموقف الأردن بإدانة الاعتداءات الحوثية على دولة الإمارات وتضامنه معها"، مشددا على أن "هذا الموقف يأتي في إطار دور الأردن المشرف على مدى تاريخه".وتناولت المباحثات المستجدات الإقليمية والدولية "وتم التأكيد على إدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، لما فيه مصلحة البلدين".

سلمت تركيا، دولة قطر سفينة "الشمال" المسلحة لأغراض تدريبية، بحضور وزيري الدفاع التركي خلوصي أكار والقطري خالد بن محمد العطية, واعرب قائد الأكاديمية البحرية القطرية العميد الركن خالد ناصر الهاجري عن سعادته لامتلاك البحرية القطرية سفينة الشمال المزودة بأحد التقنيات التكنولوجية.

اعلن الناطق باسم القوات المسلحة في اليمن، العميد يحيى سريع, إسقاط طائرة تجسس أمريكية الصنع - نوع (سكان إيغل Scan Eagle)في محافظة مأرب،كما أعلن سريع، إسقاط مقاتلة أمريكية الصنع نوع MQ9 تابعة لسلاح الجو الإماراتي في محافظة الجوف.