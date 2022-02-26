الشرق /تيريز قسيس صعب

نقلت عن مرجع دبلوماسي قوله انه إستبعد حصول حرب عالمية ثالثة، أو توسع العمليات العسكرية الروسية لتطاول دولا أوروبية على الحدود مع اوكرانيا. وأكد ان الاجراءات التي تبناها الاتحاد الأوروبي او حلف الناتو، او مجموعة دول السبع، لن تتخطى العقوبات الاقتصادية الصارمة والحاسمة، والتي ستترك تداعيات اقتصادية ثقيلة على الأسواق الأوروبية بشكل خاص، إضافة إلى فرض عقوبات شخصية على الرئيس فلاديمير بوتين عبر تجميد أصوله المالية.

الجمهورية/طارق ترشيشي

قال انّ الوضع الذي نشأ في لبنان نتيجة الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي فضلاً عن الوضع السياسي المأزوم في الأساس، لم يعد يحتمل بقاء غالبية أركان الطبقة السياسية الحالية، ولا سيما من تحوم شبهات الفساد والتسبّب بالانهيار، ممسكين بشؤون البلاد، وانّه بات المطلوب ان تشكّل الانتخابات المقبلة محطة مفصلية للتغيير والإصلاح، بحيث تفتح بنتائجها الطريق أمام نشوء طبقة سياسية تليق بمستقبل البلاد وأجيالها الطالعة، وتعمل على إخراجها من مستنقع الفساد نحو بناء نظام جديد يقيم دولة عصرية تحكمها المؤسسات وأساسها العدالة والسلام وتكافؤ الفرص والكفاية والاختصاص، بعيداً من الطائفية والمذهبية، بحيث يتمّ تنفيذ «اتفاق الطائف» تنفيذاً أميناً، لأنّ كل ما نُفّذ منه منذ العام 1992 الى الآن انما نُفّذ وفقاً لأهواء ومصالح بعض السياسيين وأحزابهم وطوائفهم ومذاهبهم المختلفة.