روسيا اليوم

قادة أوروبيون: إتفقنا على حزمة عقوبات ضد روسيا هي الأشد في التاريخ وتشمل بوتين ولافروف

أعلن مستشار النمسا كارل نيهامير أن قمة الإتحاد الأوروبي وافقت على حزمة هي "الأكثر قساوة في التاريخ" من العقوبات ضد روسيا، مضيفاً أن تلك العقوبات ستكون "مؤلمة" للاتحاد الأوروبي أيضاً. وقال نيهامير إن العقوبات الأوروبية تشمل توريد قطع غيار الطائرات إلى روسيا، بالإضافة إلى فرض قيود على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الروسية وذكر المستشار أن دول الاتحاد الأوروبي إتفقت على إدراج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في قائمة العقوبات. من جانبه، أوضح وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ أنه سيتم تجميد الحسابات المصرفية لبوتين ولافروف في الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن الاتحاد لن يفرض حظراً على دخول بوتين ولافروف أراضيه، حفاظاً على إمكانية إجراء مزيد من المفاوضات بدوره أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ستؤثر على "أعلى قادة روسيا". جاء ذلك في مذكرة وجهها ماكرون إلى البرلمان الفرنسي. وقالت المذكرة: تبنى مجلس الاتحاد الأوروبي حزمة من العقوبات غير المسبوقة التي تؤثر على روسيا وبيلاروس. وستشمل العقوبات أيضاً مسؤولين روس، بمن فيهم أعلى قادة البلاد".

روسيا اليوم

الدفاع الروسية: قواتنا سيطرت على مطار استراتيجي في ضواحي كييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت عملية إنزال جوي ناجحة في منطقة مطار غوستوميل في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف وسيطرت على هذا المطار وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن أكثر من 200 مروحية روسية شاركت في العملية التي أدى إلى نجاحها إسكات كافة الدفاعات الجوية في منطقة الإنزال، والعزل الكامل لمنطقة القتال من الجو، إضافة إلى إجراء حرب إلكترونية بشكل فعال وذكر البيان أنه خلال عملية الاستيلاء على المطار قتل أكثر من 200 عنصر من القوميين المتطرفين في صفوف الوحدات الخاصة الأوكرانية، دون أن تتكبد القوات الروسية أي خسائر ومطار غوستوميل هو جزء من مجمع "أنتونوف" للطيران، والذي طور واختبر هنا كلاً من طائرة النقل العسكرية الثقيلة من طراز "آن-124 روسلان" وطائرة "آن-225 مريا"، ما يشير إلى أن مدرج مطار هذا المصنع قادر على إستقبال طائرات من أي نوع.