وكالة الأناضول

أردوغان: كان على الناتو اتخاذ خطوة أكثر حزما حيال تطورات أوكرانيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه كان ينبغي على حلف شمال الأطلسي "ناتو" أن يتخذ خطوة أكثر حزماً حيال التطورات في أوكرانيا. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به أردوغان بعد أدائه صلاة الجمعة في أحد مساجد إسطنبول. وعن أوضاع الأتراك في أوكرانيا، أكد أردوغان أن البعثات الدبلوماسية تتخذ كافة الإجراءات لضمان سلامة المواطنين الأتراك في أوكرانيا. وأوضح أن إمكانية إجلاء المواطنين الأتراك من أوكرانيا عبر الطائرات غير متوفرة حالياً لدواع أمنية. وأكد أن البعثات الدبلوماسية التركية تقوم بمساعدة مواطنيها لإجلائهم عن طريق البر.

وانتقد الرئيس التركي الغرب في طريقة تعامله مع الأزمة، قائلاً "للأسف الاتحاد الأوروبي والغرب برمته لم يظهروا وقفة حازمة". وأضاف أنه "كان ينبغي على الناتو أن يتخذ خطوة أكثر حزماً"، مشدداً أن الغرب قدّم كمّاً كبيرا من النصائح حتى اليوم ومازال يقدم نصائحه. وشدد أردوغان على ضرورة ألا يخرج عن قمة قادة دول حلف الناتو التي سنتعقد عبر الانترنت في وقت لاحق اليوم مجرد حفل إدانات. وأشار إلى أنه سيستمع إلى آراء قادة الناتو خلال القمة، مبينا أن موقف تركيا واضح جداً حيال سلوك الناتو. ولفت إلى أن تركيا وضعت أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ في صورة الموقف التركي خلال المشاورات والاتصالات السابقة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية: الهدف من العملية الروسية هو تقديم النظام العميل في كييف إلى العدالة

قالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "الهدف من العملية الروسية في أوكرانيا هو تقديم النظام العميل في كييف إلى العدالة عن الجرائم المرتكبة". وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية أن "مهمة العملية هي محاسبة الشخصيات الحالية في النظام العميل، الذي وصل للسلطة في عام 2014 نتجة انقلاب غير دستوري، على الجرائم التي ارتكبت خلال هذه السنوات ضد المدنيين، بمن فيهم مواطني روسيا، وكذلك نزع السلاح من أوكرانيا".