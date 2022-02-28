هيام عيد/ الديار

نقلت عن مصادر ديبلوماسية إن لبنان سيتأثّر إلى حدٍّ كبير بالأجواء بين روسيا وأوكرانيا إن على الصعيد السياسي، حيث هناك انقسام واضح بين الأفرقاء اللبنانيين، أو على الصعيد الأمني من خلال إمكان استغلال البعض لهذه الحرب وتداعياتها واحتمال توسّعها، بمعنى أن ثمة خلايا إرهابية كثيرة نائمة في لبنان، وهذا ما كشفه وزير الداخلية بسام مولوي، في مؤتمره الصحافي الأخير عن شبكات تمّ القبض عليها، لذلك، فإن أي اهتزاز للأمن أمرٌ وارد، بينما المسألة الثالثة، وهي الأخطر في مثل هذه الظروف وتكمن في الانعكاسات الاقتصادية، بحيث بات محسوماً أن لبنان سيتّجه لاستيراد القمح من دول غير روسيا وأوكرانيا، والأزمة بدأت تطلّ برأسها، ناهيك بالبلبلة الحاصلة في سوق المحروقات، فكل ذلك يرخي بظلاله على الوضع الداخلي، لا سيّما في الأمور المتعلّقة بالملف المعيشي والحياتي، مما سيفاقم المشكلات المضافة إلى الأزمات القائمة حول أكثر من ملف. ويبقى أخيراً، أنه وحيال هذه الأوضاع، على خلفية الحرب الروسية ـ الأوكرانية، فثمة من يرى وجوب ترقّب الوضع الميداني، وما سيؤول إليه، وعندئذ يبنى على الشيء مقتضاه داخلياً وسياسياً وأمنياً واقتصادياً.

اللواء/ غاصب المختار

قال لا شك أن قرار رئيس تيار المستقبل سعد الحريري عدم المشاركة في الانتخابات، سبّب الكثير من الإرباك والإزعاج لحلفاء سابقين سياسياً وانتخابيا كالقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، لا سيما بعد تأكد كل الأطراف أن الانتخابات حاصلة في موعدها وكل الإجراءات متخذة لإجرائها وإنجاحها سواء داخل لبنان أو في الاغتراب، وآخر دليل هو تعيين مجلس الوزراء الأعضاء الثلاثة في هيئة الإشراف على الانتخابات بدل الأعضاء المستقيلين ما يعطيها صفة اكتمال النصاب في عملها، عدا صرف سلفة خزينة لكلفة الانتخابات، فيما الاتصالات جارية مع الدول المانحة والصديقة لتمويل ما تبقى من احتياجات مالية ولوجستية.