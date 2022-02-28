وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مصدر ليبي يكشف لـ"سبوتنيك" التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة الليبية

أفاد مصدر ليبي رفيع المستوى، أن التشكيلة الوزارية في الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، المكلفة من البرلمان الليبي بقيادة الفترة الانتقالية، ستتكون من 31 حقيبة وزارية.

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "عدد الحقائب في التشكيلة الجديدة لحكومة فتحي باشاغا 14 حقيبة للمنطقة الغربية و10 حقائب للمنطقة الشرقية و7 حقائب للمنطقة الجنوبية".

وأوضح أن الوزارات السيادية موزعة كالتالي: "وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي للغرب الليبي، ووزارة الدفاع والحكم المحلي للجنوب الليبي، بالإضافة إلى وزارة المالية والاتصالات والعدل للشرق الليبي".