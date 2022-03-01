وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ما هي قدرات الطائرة الصينية "إل - 15"؟

أعلنت وزارة الدفاع في الإمارات العربية المتحدة أنها تدرس الحصول على صفقة طائرات صينية أسرع من الصوت طراز هونغدو "إل - 15 فالكون"، وهي طائرة تدريب متطورة ذات قدرات هجومية.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الإماراتية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنها تعتزم شراء 12 طائرة صينية "إل - 15".

ولفتت الوزارة إلى أن هناك إمكانية لشراء 36 طائرة أخرى من هذا النوع في المستقبل.

ما هي قدرات الطائرة الصينية "إل - 15"؟

الطائرة "إل - 15" هي طائرة تدريب ومهاجمة خفيفة أسرع من الصوت بدأت تطويرها عام 2006 ودخلت الخدمة في الجيش الصيني منذ عام 2013، بحسب تقرير لموقع "ميليتري توداي" الأمريكي.

يتكون طاقم الطائرة الصينية"إل - 15" من فردين، ويصل طولها إلى 12.27 متر وعرضها 9.48 متر وارتفاعها 4.81 متر. يصل وزن الطائرة بكامل حمولتها عند الإقلاع إلى 9.5 طن. السرعة القصوى للطائرة تتجاوز سرعة الصوت وتصل إلى 1.4 ماخ (سرعة الصوت)، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 16 كيلومترا ويصل مداها إلى 3 آلاف و100 متر.

يتم تسليح النسخة الهجومية منها بصواريخ "جو - جو" وصواريخ "جو - أرض" ويمكن تسليحها بقنابل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

تفاصيل صفقة عسكرية أمريكية بمليار دولار للكويت

وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة عسكرية محتملة إلى الكويت تتضمن إنشاء مجمع قيادة وزارة الدفاع الكويتية والتجهيزات الفنية الخاصة به، ويتولى سلاح المهندسين بالجيش الأمريكي إدارة عملية التصميم والإنشاءات.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، في بيان على "تويتر"، الثلاثاء.

يمثل مكتب الشؤون السياسية والعسكرية حلقة الوصل بين وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في الإدارة الأمريكية ويختص بتوجيه "البنتاغون" بشأن مبيعات الأسلحة الخارجية والتعاون العسكري مع دول أخرى إضافة إلى المساعدات العسكرية الأجنبية.

وقال البيان إن الصفقة التي تقدر قيمتها المبدئية بنحو مليار دولار أمريكي تتضمن إنشاء مجمع قيادة ومقرات تابعة لوزارة الدفاع الكويتية.

ونشرت وكالة التعاون الدفاعي والأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية تقريرا على موقعها الرسمي يرصد تفاصيل الصفقة المحتملة، التي ستتولى الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذها في الكويت.

وتشمل الصفقة تصميم وإنشاء مجمع قيادة لوزارة الدفاع الكويتية والتجهيزات الخاصة به.

وأرسلت وكالة التعاون الأمني والدفاعي إخطارا إلى الكونغرس بشأن الصفقة المحتملة، الثلاثاء 22 فبراير/ شباط، بحسب التقرير.

ما أهمية الصفقة للكويت؟

تقول الوكالة إن الصفقة المحتملة ستساهم في تحسين قدرة الكويت العسكرية على التعامل مع التهديدات الحالية والمستقبلية.

ولفتت إلى الجيش الكويتي لن يجد صعوبة في استيعاب عمليات تحديث مقر قيادة وزارة الدفاع الكويتية والبنية التحتية التابعة لها والاستفادة منها.

وأوضحت الوكالة الأمريكية إلى أن الصفقة المحتملة للبنية التحتية العسكرية في الكويت لن تغير طبيعة التوازنات العسكرية الموجودة في المنطقة.

ولم يتم تحديد المقاول، الذي سيتولى عملية التنفيذ حتى الآن، وفقا للوكالة التي أشارت إلى أن الأمر يرجع للدولة الكويتية.

وتابعت: "تنفيذ مثل هذه الصفقة سيتطلب نحو 10 شركات أمريكية، يمكن أن ينتقل ممثليها إلى الكويت لفترة عمل ربما تصل إلى 7 سنوات، بينما سيكون من الممكن اللجوء إلى العمالة المحلية لتوفير بعض الخدمات.

ولفتت وكالة التعاون الدفاعي والأمني إلى أن تنفيذ الجيش الأمريكي لمثل هذه الصفقة العسكرية الضخمة لن يكون له آثار عكسية على جاهزيته القتالية.

وكالة الأناضول

23-2-2022

الوجود العسكري الفرنسي والأمريكي في إفريقيا

فرنسا أعلنت عزمها الانسحاب من منطقة الساحل التي تجري فيها عملية "برخان"، فضلا عن وجود قوة مهام "تاكوبا" في مالي.

SDArabia

2-2-2022

لماذا تعاقدت مصر على مدفع K9 Howitzer من كوريا الجنوبية بقيمة 1.7 مليار دولار؟

مدفع K9 Thunder (شركة Hanwha Defense)

تعاقدت مصر على مدافع K9 Howitzer الكورية الجنوبية بقمية 1.65 مليار دولار أميركي، في عقد هو الأكبر في تاريخ شركة Hanwha Defense المصنعة لهذه المدافع. ولكن الصفقة لم تقتصر على التصدير فحسب بل تعدّته إلى التصنيع المشترك لهذه المدافع داخل الأراضي المصرية.

وفي التفاصيل، فإن العقد طال انتظاره بعد أن كان من المزمع عقده خلال زيارة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر في 20 كانون الثاني الماضي، ولكن عقبات مادية حالت دون الإتفاق النهائي على الصفقة، مما استدعى بقاء الوفد الكوري الجنوبي في مصر أسبوعين إضافيين للاتفاق على التفاصيل المتعلقة بقيمة العقد والقروض التي من الممكن أن تحصل عليها مصر في سبيل اقتناء هذه الأنظمة، بحسب ما علمت الأمن والدفاع العربي من مصادر مطّلعة على الموضوع.

وبذلك تكون صناعة الدفاع الكورية الجنوبية قامت بأول تصدير للمدافع إلى السوق الأفريقية. ويشمل العقد تصنيع المدفع في مصر ونقل التكنولوجيا، بحسب إدارة برنامج الاقتناء الدفاعي في كوريا الجنوبية.

إلا أن الإدارة لم تصرّح بأي معلومات إضافية حول عدد المدافع ووقت التسليم. وبذلك تكون مصر الدولة الثامنة التي اقتنت مدافع K9 بعد تركيا، بولندا، الهند، النرويج، فنلندا، إستونيا وأستراليا.

لماذا كوريا الجنوبية؟

أعلنت مصر عام 2009 نيتها التعاقد على مدافع ذاتية الحركة، ولكن توقيع العقود تأخّر عقداً من الزمن بسبب الثورات المتلاحقة.

واشتدّت المنافسة عام 2017 بين مدافع Caesar الفرنسية من إنتاج Nexter، و K9 Thunder الكورية الجنوبية، و Koalitsiya-SV الروسية، و PLZ-45 الصينية للتعاقد مع الجيش المصري، بحيث رست المنافسة الأخيرة بين مدافع السيزر والثاندر على الأخير بعد اختبار النظامين في الأراضي المصرية.

ولعلّ أبرز ما ساعد كوريا الجنوبية على الفوز بالعقد هو ليونتها لناحية نقل التكنولوجيا إلى الدولة العربية، وهو ما تسعى إليه مصر من خلال آخر تعاقداتها الدفاعية ومعرض Edex الدفاعي الذي تقيمه على أرضها.

وعلمت مجلة الأمن والدفاع العربي بأن مدافع K9 Howitzer سيتم إنتاجها تحديدا في مصنع 200 في مصر، وهو مصنع إنتاج حربي خارج العاصمة المصرية، إلا أن الدفعة الأولى التي ستتسلّمها مصر ستكون من إنتاج Hanwha Defense.

تمتلك مصر أنظمة مدفعية متقادمة، وتشغّل القوات البرية المصرية مدافع قديمة مثل A2 و A3 وA5 من مدافع الهاوتزر الأميركية، ومن المتوقّع أن تستبدل مدافع K9 Thunder هذه المدافع الأميركية، قديمة الطراز.

توقيع العقد:

وقد شهد وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المصري الفريق الأول محمد زكي مراسم توقيع مذكرتي تفاهم فى مجال التعاون العسكرى بين مصر وكوريا الجنوبية وعقد تدبير التصنيع المشترك للهاوتزر (EGY k9A1) مع شركة (هانوا ) الكورية الجنوبية ، وذلك بحضور وزير المشتريات الدفاعية لكوريا الجنوبية (DAPA) كانج إن هو .

وتشمل مذكرتا التفاهم التعاون فى مجالات الصناعات الدفاعية والدعم اللوجيستي المبادئ المنظمة للتعاون فى مجال البحث والتطوير الدفاعي ، وذلك للتنسيق وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، كما وقع اللواء أح / أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة على عقد التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة الهاوتزر (k9A1 EGY) محلياً بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربي مع شركة (هانوا ) الكورية الجنوبية ويمثلها سون جيل رئيس مجلس إدارة الشركة، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للمتحدّث العسكري للقوات المسلحة المصرية.

وأكد محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولى التصنيع العسكري وتطوير نظم التسليح أهمية قصوى بإعتباره أحد أهم مقومات القوة العسكرية للقوات المسلحة .

مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطور فى نظم التسليح العالمية لتظل القوات المسلحة دائماً تحتل مكانتها المرموقة بين جيوش العالم بما تمتلكه من أسباب القوة العسكرية والإمكانات البشرية المدربة والتسليح المتطور الذى يمكنها من الوفاء بمسئولياتها ومهامها التاريخية فى الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدراته .

Thunder k9:

مدفع Thunder k9: أو الرعد، هو مدفع هاوتزر عيار 155 مم ذاتي الحركة مُجنزر من إنتاج شركة Hanwha Defense. تم تطويره كبديل للمدفع K55 الذي كان يُعدّ النسخة الكورية الجنوبية من المدفع الأميركي M109A2 في نهاية الثمانينيات وتحديداً عام 1989 بدأ برنامج تطوير مدفع الرعد لدى الجيش الكوري الجنوبي لتحقيق متطلباته التشغيلية لمدفع جديد متطور للقرن الحادي والعشرين.

تصل السرعة القصوى للمركبة المُجنزرة الحاملة للمدفع 67 كم/ساعة والمدى الأقصى 360 كم ويبلغ عدد أفراده 5 أفراد (السائق – القائد – المدفعجي – 2 مسؤولين عن الذخيرة) ويبلغ الوزن الأقصى 47 طن.

تميّز المدفع ببنية التدريع ذات ألواح الصلب الملحومة القادر على تحمل الطلقات حتى عيار 14.5 مم وشظايا المدفعية والألغام المضادة للأفراد ومنظومة الحماية من أسلحة الدمار الشامل لتنقية الهواء من الإشعاعات النووية والكيميائية والبيولوجية. بخلاف القدرة الحركية الهائلة المتمثلة في محرك الديزل الألماني MTU MT 881 Ka-500 ذو 8 سلندرات ويولّد قوة قدرها 1000 حصان، وناقل الحركة المُطوّر من ناقل الحركة الخاص بالدبابة الأميركية M1 Abrams، وأخيراً نظام التعليق المائي-الهوائي الذي يمنح المدفع حركية ممتازة وسط التضاريس والبيئة الجبلية الصعبة. ويتسلح برشاش ثقيل عيار 12.7 كتسليح ثانوي.

يحوي المدفع نظام تحكم نيراني بالغ التطور حيث يتم استقبال المعلومات عن الهدف عبر وصلة بيانات راديوية رقمية أو من خلال الاتصالات الصوتية. بالإضافة إلى كمبيوتر المهام الخاص بالمدفع نفسه، والذي تم تطويره بواسطة شركة Samsung Thales. ويحوي الكمبيوتر قدرة إدخال أوتوماتيكية أو يدوية للبيانات، وحلول بالستية آنية للإطلاق النيراني عالي الدقة، وواجهة مبسطة للاستخدام البشري ويحوي أيضاً نظاماً داخلياً للاختبارات.

يحتوي المدفع أيضاً على نظام تلقيم أواتوماتيكي دون أي تدخل بشري ويستطيع البدء في إطلاق النيران خلال 30 ثانية في وضع الوقوف والاستعداد أو خلال 60 ثانية خلال الحركة.

يستطيع المدفع أن يطلق 6 – 8 قذائف/دقيقة لمدة 3 دقائق أو 3 قذائف/دقيقة لمدة ساعة كاملة بدون توقف فيما يُعرف بنمط الإطلاق النيراني المستمر.

تم تصميم المدفع بما يتلاءم مع مفهوم “الإطلاق والانطلاق” حيث يقوم بإطلاق نيرانه ناحية الأهداف ثم يقوم بالإنطلاق لموقع آخر سريعاً لتفادي رصده وتحديد موقعه من قبل الأنظمة المعادية.

يستطيع المدفع أن يحمل 48 قذيفة داخل المركبة الحاملة له ويمكنه إطلاق مجموعة من القذائف المتنوعة ذات المدايات المختلفة.

مصر والتسليح:

تقوم عقيدة التسليح المصري على تنويع مصادر التسليح، فمصر تقتني معدات دفاعية من أصول شرقية وغربية وتشغّلها جميعا بعد دمجها في مراكز القيادة والسيطرة المنتجة محلياً والتي تسمح لها بتبادل المعلومات بين أسلحة من مصادر شرقية وأخرى من مصادر غربية.

وهذا ما تجلّى خلال معرض مصر الدولي للدفاع والأمن الذي جرى كانون الأول 2021، بحيث شاركت كبرى الشركات الأميركية والأوروبية بالإضافة إلى الشركات الروسية والصينية.

ولعلّ عقد K9 Howitzer لمصر يفتح باب التصدير العسكري للدول العربية على مصراعيه أمام كوريا الجنوبية ومن المتوقّع أن تكرّ سبّحة العقود لاحقاً.