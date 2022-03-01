الجزيرة - السعودية

ولي العهد يؤكد لماكرون التزام المملكة باتفاق "أوبك+"

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطوير التعاون في مختلف المجالات. كما تم مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين. كما جرى خلال الاتصال بحث الأوضاع في أوكرانيا ومناقشة أثر الأزمة على أسواق الطاقة، وفي هذا الصدد أكد سمو ولي العهد حرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق البترول والتزام المملكة باتفاق (أوبك بلس).

أخبار الخليج - البحرين

وزارة الخارجية تتابع باهتمام بالغ أوضاع المواطنين البحرينيين المتواجدين في أوكرانيا

أكدت وزارة الخارجية، أنها تتابع باهتمام بالغ أوضاع المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين في أوكرانيا، في ظل الظروف الأمنية الراهنة.

وأشارت إلى البيان الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 12 فبراير 2022م، بشأن دعوة المواطنين الكرام المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرتها، تؤكد وزارة الخارجية حرص حكومة مملكة البحرين على تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات اللازمة لإجلائهم بصورة آمنة عبر المنافذ المتاحة في أقرب فرصة ممكنة.