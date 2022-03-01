هيام عيد/الديار

نقلت عن مصادر ديبلوماسية إن الترقب يجب أن يكون العنوان اليوم على الساحة الداخلية، وكذلك الحذر من أي دعسة ناقصة أو خطوة أو حتى موقف من الحرب الدائرة في أوكرانيا، قد تأخذ طابعاً استفزازياً لفريق سياسي دون آخر، بينما من الضروري التركيز على تحصين المعادلة الداخلية على المستويين السياسي والمعيشي، انطلاقا من حالة استنفار غذائي بالدرجة الأولى، لتأمين مقومات الاستمرار في حال طال أمد هذه الحرب وامتدت تأثيراتها إلى خارج أوروبا. مع العلم أن لبنان اتخذ منحًى آخر في مقاربة الحدث الأوكراني، رغم أوضاعه الصعبة، حيث تؤكد المصادر الديبلوماسية، أنه كان من الأجدر، أن يبادر المعنيون إلى الإمساك بالعصا من النصف، وخصوصاً أن الموقف الرسمي الأوّلي قد خلق حالةً من الاستياء في الأوساط الديبلوماسية الروسية في بيروت كما في سوريا، وإن كان الموقف العلني الروسي قد ركز على أن علاقة موسكو بلبنان، لن تتأثر بسبب بيان وزارة الخارجية الأخير الذي أثار التباساً وانقساماً محلياً قبل أن يكون ديبلوماسياً. أمّا بالنسبة لما ينتظر الساحة المحلية، بعد طي صفحة البيان المذكور، فتتوقع المصادر الديبلوماسية نفسها، أن تكون الأطراف السياسية أمام تحديات عديدة تبدأ.

نداء الوطن/كلير شكر

نقلت عن بعض المعنيين قولهم إنّ اعتماد مراكز الـ"ميغانستر" غير مرتبط بوضع البطاقة الممغنطة قيد العمل، ويمكن الاستغناء عنها، كما يحصل في حالة الاقتراع لغير المقيمين، أي في الخارج، وذلك من خلال تخيير الناخب مسبقاً بين الاقتراع في مركز نفوسه وبين الاقتراع في مكان سكنه، أي في الـ"ميغاسنتر"، ليصار بعد ذلك إلى شطب قيدهم من لوائح الشطب منعاً لازدواجية الاقتراع، في حال قرر أن يتوجه إلى أحد مراكز الـ"ميغاسنتر". وكما أنّ غير المقيمين لا يقترعون بواسطة بطاقة ممغنطة يمكن للمقيمين القيام بالمثل في حال جرى إنشاء مراكز اقتراع ضخمة.