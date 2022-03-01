وكالة الأناضول

الاقتصاد التركي الأعلى نمواً بين بلدان "مجموعة العشرين"

حقق الاقتصاد التركي خلال الربع الأخير من عام 2021، نموا بنسبة 9.1 بالمئة، ليكون بذلك الأعلى نمواً بين نظرائه لدى مجموعة العشرين الصناعية والثالث بين بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).

وبحسب معطيات هيئة الإحصاء التركية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ معدل إجمالي الناتج المحلي لدى بلدان "التعاون الاقتصادي والتنمية"، 4.9 بالمئة، في الربع الرابع من العام الماضي. كما بلغ الناتج المحلي خلال الفترة المذكورة، 4.8 بالمئة لدى بلدان الاتحاد الأوروبي (يضم 27 دولة)، و4.6 بالمئة لدى منطقة اليورو (تضم 19 دولة).

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الوفد الروسي المفاوض: يوجد نقاط تنبئ بمواقف مشتركة مع أوكرانيا

قال رئيس الوفد الروسي المفاوض، فلاديمير ميدينسكي، إن الجولة التالية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد على الحدود البولندية البيلاروسية. ونوه ميدينسكي إلى أن " المفاوضات مع أوكرانيا استغرقت حوالي 5 ساعات، وخلال هذا الوقت تم تمرير جدول الأعمال بأكمله بالتفصيل". وأضاف ميدينسكي، أن الجولة التالية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا ستعقد على الحدود البولندية البيلاروسية. وأفاد مراسل سبوتنيك، في وقت سابق بانتهاء المفاوضات التي عقدت بين الوفدين الروسي والأوكراني على الأراضي البيلاروسية.