الشرق الأوسط 2/3/2022

أسعار النفط تتداول فوق 106 دولارات ... والأنظار على اجتماع "أوبك"

ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات، حيث طغت المخاوف حيال اضطرابات الإمدادات المحتملة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المرتبطة به على الحديث عن سحب عالمي منسق من مخزونات الخام لتهدئة الأسواق في حين تتجه الأنظار الى اجتماع أوبك بلس، وارتفعت اتلعقود الآجلة لخام برنت لتتجاوز 106.21 دولار وهو أعلى مستوى في سبع سنوات.