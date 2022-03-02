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الحرب في جنوب شرق اوروبا مستمرة في يومها السادس على المحور الروسي-الاوكراني.. والمفاوضات عند الحدود البلاروسية تترنح والمؤشر هو ندرة النتائج الناجعة حتى الآن...

وفي اي حال إذا كانت الحرب، هي النقيض للغة التخاطب الانساني والحوار هو المسار للسلام والاستقرار واذا كانت الأوضاع النارية في منطقة القرم غير بعيدة جغرافيا" وسياسيا" واقتصاديا" عن لبنان والتمادي بها من جميع أفرقائها المعنيين- روس وأوكران وأطلسيين- يولد الريبة والخشية من حرب أوسع تخض الكرة الآرضية وتغير في النظام العالمي.

المنار

ومن أمام قصر العدل في بيروت أطل اهالي شهداء المرفأ، متقدمين بدعوى رد جديدة ضد المحقق العدلي طارق البيطار لانه أصبح بسلوكه القضائي عقبة حقيقية امام اظهار الحقيقة كما يعللون.

nbn

المشهد الميداني لحرب القرم في يومها السادس تميزت وقائعه باستمرار زحف القوات الروسية نحو العاصمة الأوكرانية كييف محققة تقدماً أقرت به المخابرات البريطانية.

وفي جنوبي البلاد وصلت هذه القوات إلى مدينة خيرسون الإستراتيجية فيما كثفت ضغطها العسكري على مدينة خاركيف.

mtv

في اليوم السادس للحرب على أوكرانيا: روسيا تتراجع ديبلوماسياً وسياسياً، من دون أن تحقق تقدماً عسكرياً لافتاً. ولعل ما حصل اليوم في مؤتمر نزع السلاح في جنيف، خير معبر عن الحال التي وصلت إليها روسيا أوروبيا وعالمياً.

NTV

وفي اليوم السادس على الحرب دفع الجيش الروسي تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه كييف وسط مخاوف دولية من اقتراب حرب المدن ومع تكثيف موسكو حشودها العسكرية حول العاصمة الاوكرانية، اندلعت معارك طاحنة على مختلف المحاور في خاركوف ثاني أكبر مدينة أوكرانية وباتت وحدات الجيش الروسي على مشارف مدينة خيرسون وعزلت الجيش الأوكراني عن بحر آزوف شمال البحر الأسود.

OTV

الحدث الأوكراني يلف العالم، ويؤدي إلى تراجع ملفات أخرى كانت قبل أيام في موقع الصدارة. وفي وقت بدا واضحاً أن المحادثات التي استضافتها الحدود البيلاروسية بين الجانبية أفضت إلى صفر نتيجة، ظل التصعيد العسكري والسياسي وعلى مستوى العقوبات سيد الموقف، على وقع اعتبار مراقبين كثيرين في الداخل والخارج، ان الحرب الراهنة لن تنتهي إلا بعالم جديد، يبنى على قواعد أخرى للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الباردة.

LBC

الرئيس الأوكراني يعلن: إذا كان شركاؤنا لا يريدوننا في حلف الأطلسي فنحن بحاجة إلى ضمانات أمنية، وهناك حاجة في البداية إلى وقف كامل لإطلاق النار للجلوس إلى مائدة التفاوض. إذا سقطت أوكرانيا فستكون القوات الروسية حينها على حدود حلف الأطلسي.

الميادين

أشارت صحيفة "إكسبرت رو" الروسية في مقال بعنوان "الصين وروسيا تستعدان معاً للتخلي عن الدولار" حول أفق التنسيق بين الصين وروسيا ودول منظمة شنغهاي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي للتخلي عن الدولار، إلى أنه "من الواضح أن بكين لن تدعم أي عقوبات ضد موسكو وستظل شريكة لها. ولكن، ثمة سؤال يتولد عن رفض بكين المشاركة في فرض عقوبات على روسيا، هو التالي: هل ستواصل الصين تطوير التعاون الاقتصادي مع الشركات الروسية؟".

الجزيرة

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، أن "الأهم حماية بلدنا من التهديد العسكري، الذي خلقه الغرب، عبر استخدام الشعب الأوكراني للقتال ضدنا"، موضحة "أننا نستهدف حصرًا المواقع العسكرية في أوكرانيا، وبأسلحة عالية الدقة".

العربية

ذكر نائب ​رئيس الوزراء البريطاني​، أنه "تبيّن أن غزو أوكرانيا، عملية أخطر بكثير مما تخيل الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​"، موضحاً "أننا سنضع حدّا لآلة حرب بوتين، من خلال قطع الإمدادات المالية الضرورية عنها".

وأشار إلى "أننا لن نفرض منطقة حظر جوي، فوق أوكرانيا"، موضحاً "أننا سنقوم بكل ما في وسعنا، لتأخير سقوط العاصمة الأوكرانية، ​كييف​".