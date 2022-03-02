لبنان الحر

أصدرت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحرّ بياناً جاء فيه: "تقيم الدولة اللبنانية 219 ميغاسنتر في 59 دولة لتصويت المنتشرين لكنها ترفض اقامة بضعة مراكز داخل لبنان للسماح للمقيمين بالإقتراع قرب سكنهم دون أن يتكلفوا أضعاف الحد الادنى للأجور كلفة بنزين ونقل، مما يدفعهم للإنكفاء عن التصويت او عرضة للرشاوى الانتخابية" .

صوت لبنان

كشف وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية في حديث لـ"الجديد" أنه تبلغ عبر وزير العدل هنري خوري أنه بموجب كتاب موقع من القاضي طارق البيطار أنه "لم يعد من داعٍ للمحافظة على ما تبقى من إهراءات القمح بالنظر للمرحلة التي قطعها التحقيق العدلي".

radio orient

رأى نائب رئيس تيار المستقبل النائب السابق د. مصطفى علوش، أن المنطق الأخلاقي والمتجرد للدول المستقلة بقراراتها وخياراتها، يقضي بشجب أي اعتداء تنفذه دولة على دولة أخرى، وهو ما ارتآه وزير خارجية لبنان عبدالله بوحبيب صوابا، فأصدر بيان تنديد باجتياح روسيا لجارتها أوكرانيا، إلا ان لبنان الممسوك بالقبضة الإيرانية، والذي تتجاذبه مصالح وسياسيات داخلية وخارجية، وضعت بوحبيب امام خيارين لا ثالث لهما، اما ان يلتزم الصمت بحجة ان لبنان دولة محايدة، واما ان يقول ما تفرضه القيم الإنسانية والأخلاقية للدول، فاختار التنديد.

اذاعة النور

شدّد المفتي الجعفري الممتاز الشّيخ ​أحمد قبلان​، على أنّ "البلد اليوم منهوب، والودائع طارت والأسواق محتكرة، وكارتيل ​المصارف​ والسّلطة النقديّة يُطبقون على أنفاس الناس، ولم تمرّ على البلد كارثة معيشيّة نقديّة استبداديّة كالّتي نعيش".

صوت المدى

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، ان حقوق اصحاب الاملاك المشغولة من قبل قوات اليونيفل محفوظة ومتابعة لتصل لمستحقيها ولا يمكن الاستمرار في تدويرها ما دامت في صلب الموازنة، وهو ما التزم به لبنان منذ العام ١٩٧٨ وماطلت الحكومات المتعاقبة في الافراج عن هذه المبالغ.